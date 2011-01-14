Клерк.Ру
 

Фото Миша Че

Пока компания проходит процедуру банкротства – никакой ликвидации

11.01.17 11:58
Просмотров: 

Внесены поправки в закон, регулирующий нормы ликвидации юридических лиц и исключения записей о них из ЕГРЮЛ.

Один из важных моментов касается юрлиц, находящихся в процессе признания их банкротами. С 28 июня 2017 года вступят в силу новые поправки:

  • сведения о начале процедуры банкротства арбитражные суды будут передавать налоговой инспекции;
  • о дальнейшем ходе процедуры (введение наблюдения, финансовое оздоровление, внешнее управление, признание должника банкротом, открытие конкурсного производства и т.п.) налоговые инспекции будет извещать оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
  • эти данные будут включать в ЕГРЮЛ; при наличии таких сведений налоговики не смогут исключить запись о компании из реестра.

Зачем нужны эти поправки?

Идея появилась еще в 2015 году. Поводом послужило обращение гражданина. Он был кредитором компании-банкрота. Одновременно шла процедура исключения этой компании из ЕГРЮЛ, как недействующей. Компанию исключили из реестра раньше, чем признали банкротом. Кредитор не смог удовлетворить свои требования.

КС посчитал, что пункт 2 статьи 211 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не соответствует Конституции (см. Постановление КС РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П).

Есть и другие поправки:

  • Установлен максимальный срок процедуры ликвидации компании – один год; его может продлить суд, но не более, чем на 6 месяцев. Норма начнет действовать с 01.09.2017;
  • Если участники общества отменили решение о добровольной ликвидации, то повторно ее начать можно будет только через 6 месяцев.

Источник: Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
НДФЛ при получении имущества в связи с ликвидацией организации
 
Юридические новости
 
Недостоверный ликвидационный баланс препятствует ликвидации организации
 
Юристу
 
Ликвидация фирмы как способ избежать выездной налоговой проверки
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС России разъяснила порядок предоставления ликвидационного баланса
 
Юристу
 
Что представляет собой ликвидация компании?
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения6
Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
01:50
Клерк
Nikost прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:42
Аноним прокомментировал материал «Плату за ЖКУ предложено привязать к зарплате»
01:32
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
01:22
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
01:14
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:49
Аноним прокомментировал материал «Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа»
вчера, 23:26
Аноним прокомментировал материал «Средняя зарплата в Кемеровской области составляет 27 315 рублей»
вчера, 22:50
Аноним прокомментировал материал «Домовладельцы уплачивают налог на имущество и земельный налог»
вчера, 21:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:38
Аноним прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
вчера, 21:05
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:30
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:27
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 20:01
Клерк
Она прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:41
Аноним прокомментировал материал «Возможна ли торговля с использованием своей квартиры без перевода ее в нежилое помещение»
вчера, 18:38
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:29
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:03
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
вчера, 17:02
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 16:51
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год»
вчера, 16:47
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:44
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:38
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
вчера, 16:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:29
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:15
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:07
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:04
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 16:03
Клерк
С.В прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:00
Клерк
С.В прокомментировал материал «Все нововведения по страховым взносам с 2017 года. Все плохо»
вчера, 15:56
еще
 