Пока компания проходит процедуру банкротства – никакой ликвидации

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Внесены поправки в закон, регулирующий нормы ликвидации юридических лиц и исключения записей о них из ЕГРЮЛ.

Один из важных моментов касается юрлиц, находящихся в процессе признания их банкротами. С 28 июня 2017 года вступят в силу новые поправки:

сведения о начале процедуры банкротства арбитражные суды будут передавать налоговой инспекции;

банкротства арбитражные суды инспекции; о дальнейшем ходе процедуры (введение наблюдения, финансовое оздоровление, внешнее управление, признание должника банкротом, открытие конкурсного производства и т.п.) налоговые инспекции будет извещать оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве ;

(введение наблюдения, финансовое оздоровление, внешнее управление, признание должника банкротом, открытие конкурсного производства и т.п.) налоговые инспекции ; эти данные будут включать в ЕГРЮЛ; при наличии таких сведений налоговики не смогут исключить запись о компании из реестра.

Зачем нужны эти поправки?

Идея появилась еще в 2015 году. Поводом послужило обращение гражданина. Он был кредитором компании-банкрота. Одновременно шла процедура исключения этой компании из ЕГРЮЛ, как недействующей. Компанию исключили из реестра раньше, чем признали банкротом. Кредитор не смог удовлетворить свои требования.

КС посчитал, что пункт 2 статьи 211 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не соответствует Конституции (см. Постановление КС РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П).

Есть и другие поправки:

Установлен максимальный срок процедуры ликвидации компании – один год; его может продлить суд, но не более, чем на 6 месяцев. Норма начнет действовать с 01.09.2017;

компании – один год; его может продлить суд, но не более, чем на 6 месяцев. Норма начнет действовать с 01.09.2017; Если участники общества отменили решение о добровольной ликвидации, то повторно ее начать можно будет только через 6 месяцев.

Источник: Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».