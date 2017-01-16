Что такое опционный договор?

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Опционный договор – относительное новшество российского гражданского законодательства, появившееся в ГК РФ в результате его реформы в 2015 году. Ранее понятие опциона было характерно лишь для финансовой сферы в качестве одного из производных финансовых инструментов.

Ст. 429.3. ГК РФ: по опционному договору одна сторона вправе потребовать в согласованный срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе выплатить денежные средства, передать или принять имущество). Если требование в установленный срок не заявлено - опционный договор прекращается. Право заявить требование по опционному договору является платным, за исключением случаев, если опционным договором, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.

По общему правилу, при прекращении опционного договора оплата, переданная при его заключении, возврату не подлежит.

Данная форма закрепления взаимоотношений сторон была и ранее востребована в российской правовой действительности (имеются ввиду непосредственно гражданские правоотношения, не связанные с рынком ценных бумаг и биржевой торговлей), но не имела отдельного законодательного регламентирования. Так, некоторое распространение получили договоры, являющиеся по своей сути опционными, в сфере предоставления прав на заключение договоров аренды торговых мест в торговых павильонах.

Такие договоры ранее квалифицировались как смешанные: представляющие собой совокупность условий предварительных договоров и договоров непосредственно устанавливающих правоотношения, например, купли-продажи.

Однако отсутствие законодательной регламентации приводило к тому, что недобросовестные участники, заключив договор, через определенное время пытались оспорить его как незаключенный или недействительный, не желая исполнять, а суды могли дать такому договору неправильную квалификацию.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.09.2015 по делу № А31-7898/2014: поскольку опционный договор на момент заключения спорного договора не был поименован в действовавшем гражданском законодательстве, при отсутствии законодательно закрепленного запрета на продажу права его следовало отнести либо к непоименованному договору, применив к правоотношениям сторон по аналогии правила о купле-продаже, либо к смешанному договору, содержащему элементы договора купли-продажи. Неверная квалификация спорных правоотношений не позволила судам применить нормы материального права, подлежащие применению, а также условия, согласованные сторонами при заключении спорного договора, что привело к необоснованному отказу в иске.

Постановление 9 ААС от 08.07.2015 по делу № А40-159782/14 официальное определение опциона до вступления с 01 июня 2015года в силу ст. 429.3 ГК РФ содержалось в Положении о видах производных финансовых инструментов, утвержденном Приказом ФСФР России от 04.03.2010 N 10-13/пз-н, в соответствии с пунктом 3 которого опционным договором (контрактом) признается:

договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного (базового) актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом; договор, предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара, или

обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный (базовый) актив.

То есть предметом опциона независимо от его вида является исполнение обязательства по усмотрению держателя опциона, когда одна сторона вправе в течение определенного срока потребовать исполнения договора либо не потребовать этого и, соответственно, отказаться от исполнения своих основных обязательств. За такие правомочия держатель опциона уплачивает своему контрагенту опционную премию.

Свежая арбитражная практика выражает следующее мнение о сущности опционного договора (Постановление 11 ААС от 01.08.2016 по делу № А65-4266/2016, Постановление 2 ААС от 10.03.2016 по делу № А31-7898/2014, Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.08.2016 по делу № А65-4856/2016):

Выгода покупателя (приобретателя) по опционному договору состоит в том, что он может, но не обязан заключать с продавцом права определенный договор. Продавец, между тем, обязан заключить договор по требованию покупателя опциона, за что и получает определенную плату (вознаграждение).

Опционный договор имеет определенное сходство с предварительным договором. Однако отличие заключается в том, что если в предварительном договоре стороны договариваются о заключении основного договора, то по опционному договору сторона предоставляет за плату безотзывную оферту, которая может быть акцептирована в предусмотренный договором срок.

Именно возможность внесения платы по опционному договору выгодно отличает его от предварительногодоговора, так как судебная практика исходит из того, что по смыслу норм, регулирующих заключение предварительного договора, указанный договор не порождает для сторон денежных обязательств, а только обязательство заключить основной договор в будущем.

Следовательно, с 01.06.2015 ранее существовавшая возможность по приобретению права на заключение договора получила свое прямое законодательное закрепление.

Судебная практика по аналогичным сделкам, совершенным до 01.06.2015, также признавала подобные договоры не противоречащими действующему законодательству и поражающими для их сторон соответствующие правовые последствия (постановления арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.09.2015 по делу №А31-7898/2014, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.03.2016 по делу №А31-7898, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 №17АП-8590/2015-АК).

В деле № А29-13346/2015 (Постановление от 25.02.2016) Арбитражный суд Республики Коми пришел к следующим выводам: договор купли-продажи от 17.03.2014 по существу является опционным, так как предусматривает право ответчика на заключение договора аренды на условиях, определённых в извещении о проведении аукциона, за отдельную плату. Положения об опционных договорах введены в Гражданский кодекс Российской Федерации с 01.06.2015, что не исключает юридическую силу опционных договоров, заключённых до 01.06.2015.

Интересно, что суды, рассматривавшие дела о таких смешанных договорах (являющихся по существу опционными), упоминали о наличии в действующем законодательстве норм статьи 429.3 ГК РФ для подкрепления своих выводов о действительности и заключенности спорных договоров, приводили развернутые рассуждения на тему сущности опционных договоров и их квалификации. При этом суды не руководствовались (поскольку были не вправе) положениями указанных норм в связи с их вступлением в силу после начала спорных правоотношений.

Есть и решения, где суды прямо указывают на невозможность применения к спорным отношениям правил статьи 429.3 ГК РФ.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.08.2016 по делу № А40-44156/2016: доводы истца о наличии в Гражданском кодексе Российской Федерации самостоятельных статей, регулирующих в настоящее время положения об опционных соглашениях, несостоятельны ввиду того, что данные нормы введены в действие Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ, который «вступает в силу с 1 июня 2015 года. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.».

Аналогичные выводы сделаны Арбитражным судом Северо-Западного округа в Постановлении от 24.05.2016 по делу № А13-10196/2015.

Такой способ установления обязательств, который предлагается опционным договором, нельзя назвать часто используемым – в общей массе гражданско-правовых договоров опционный договор встречается редко. Текущая картотека арбитражных дел не содержит споров, вытекающих из непосредственно опционных договоров, заключенных в качестве таковых после 01.06.2015. Однако можно смело предположить, что отсутствие судебных дел связано с относительно небольшим периодом времени для внедрения данных норм и возникновения разногласий на этой почве. Опционный договор, безусловно, найдет свои, особые сферы применения, как находил и ранее – даже в отсутствие специальных положений.