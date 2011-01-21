Аналитический обзор судебной практики по взысканию налоговой недоимки с зависимой компании

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ФНС подготовила подробный обзор арбитражной практики по взысканию налоговыми органами недоимки с юридических лиц, зависимых от проверяемой компании.

Инспекции имеют такую возможность на основании пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ.

ФНС отмечает, что на сегодняшний день практика применения данная нормы значительно расширилась, и эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем. Анализ практики показывает, что если налоговые органы собирают бесспорные доказательства наличия оснований для взыскания задолженности с зависимых или основных обществ, суды удовлетворяют их требования.

Ниже приведены обстоятельства, которые должны доказать налоговые органы, чтобы суд вынес решение в их пользу, а также обстоятельства, при которых суд им откажет.

ТАБЛИЦА: «Обстоятельства, от которых зависит удовлетворение судом иска налоговой инспекции о взыскании недоимки компании с зависимой фирмы»

№п/п Обстоятельства, от которых зависит решение суда В пользу ИФНС В пользу фирмы 1. задолженность образовалась по итогам проведенной налоговой проверки отсутствуют доказательства намеренного уклонения налогоплательщика от уплаты налогов 2. задолженность возникла более 3 месяцев назад отсутствуют доказательства того, что налогоплательщик не имеет возможность самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность 3. зависимость организаций установлена в соответствии с ГК РФ, либо (с учетом собранных налоговиками доказательств) компании признаются судом иным образом зависимыми организации не являются взаимозависимыми по гражданскому законодательству и налоговики не представили доказательства иной их зависимости 4. зависимая фирма получает выручку либо иное имущество, которое принадлежит налогоплательщику*. Возмездной или безвозмездной была передача имущества, не имеет значения отсутствуют доказательства целенаправленного перевода компанией выручки на счета фирмы зависимая фирма перезаключила договоры с контрагентами налогоплательщика* (включая случаи одновременного прекращения договорных отношений самого налогоплательщика с этими контрагентами) *Передача права на получение доходов от деятельности компании другой фирме не является достаточным основанием для взыскания налоговой задолженности с фирмы. В каждом конкретном случае нужно устанавливать: отличались ли условия и обстоятельства передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют место при взаимодействии независимых друг от друга компаний, преследующих цели делового характера;

позволяют ли обстоятельства совершения сделок прийти к выводу об искусственном характере передачи бизнеса, совершении этих действий в целях перевода той имущественной базы, за счет которой должна была быть исполнена обязанность по уплате налогов 5. у компании и зависимой фирмы одинаковы фактические адреса, контактные телефоны, сайты и виды деятельности 6. из компании в фирму перешли сотрудники 7. иные обстоятельства признаны судом существенными

Пример Показательным делом, разрешенным судов в пользу ИФНС, является дело № А40-153792/14 , ответчик — ООО « СУ-91 Инжстройсеть» (Определение ВС РФ от 02.11.2015 № 305-КГ15-13737 ). По результатам выездной проверки ЗАО « СУ-91 Инжспецстрой» инспекцией была выявлена недоимка по НДФЛ. Обращаясь в суд с заявлением, инспекция указывала, что с целью уклонения от уплате налогов ЗАО воспользовалось иным юрлицом — ООО « СУ-91 Инжстройсеть» (ответчик) — и фактически перевело всю деятельность на указанное общество. В подтверждение инспекция сослалась на следующие обстоятельства: ООО и ЗАО имеют общего учредителя;

гендиректор ЗАО с 2013 года является гендиректором ООО;

адрес госрегистрации ООО совпадает с адресом фактического нахождения ЗАО;

организации имеют один общий сайт и номер телефона;

сотрудники перешли из ЗАО «СУ-91 Инжспецстрой» к ответчику;

к ответчику; ЗАО перевело долг по договору лизинга оборудования на ООО;

ООО в продолжение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО заключает договоры с его контрагентами;

деятельности ЗАО заключает договоры с его контрагентами; выручка по договорам ЗАО поступает от его контрагентов на счет ответчика. Инспекцией было установлено, что в результате согласованных действий данных компаний прекратилась финансово-хозяйственная деятельность ЗАО, поскольку реализация имущества ответчику и перевод в его штат сотрудников привели к невозможности выполнения ЗАО обязанности по уплате налогов, и одновременно началось осуществление той же деятельности фактическим правопреемником — ООО. Факт того, что деятельность ответчика осуществлялась с помощью того же оборудования, тех же средств, также подтверждался протоколами допросов должностных лиц ЗАО и его контрагентов по сделкам. Доказательственная база Инспекции также была основана на: материалах регистрационных дел обоих организаций;

анализе общедоступных источников информации, включая Интернет-ресурсы ;

; анализе штатной численности и сведений о доходах физлиц;

выписок по расчетным счетам в банках;

документов бухгалтерской и налоговой отчетности.

от 14.09.2015 № 306-КГ15-10508 ;

№ ; от 25.08.2016 № 302-КГ16-10127 ;

№ ; от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003 .

Вологодской области от 20.05.2015 № А13-18329/2014 ;

№ ; Волгоградской области от 04.05.2016 № А12-9162/2016 ;

№ ; Владимирской области от 13.07.2015 № А11-8617/2014 ;

№ ; Архангельской области от 12.05.2015 № А05-873/2015 ;

№ ; Орловской области от 14.04.2016 № А48-5783/2015 .

Аналогичные судебные решения —Кроме того, имеются многочисленные примеры судебной практики, из которых следует, что после обращения налогового органа в суд с иском о признании организаций зависимыми и о взыскании задолженности с зависимого лица такие организации погашают задолженность в добровольном порядке. Это является основанием для отказа налогового органа от исковых требований и прекращения производства по делу —