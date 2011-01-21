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Аналитический обзор судебной практики по взысканию налоговой недоимки с зависимой компании

19.01.17 15:38
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ФНС подготовила подробный обзор арбитражной практики по взысканию налоговыми органами недоимки с юридических лиц, зависимых от проверяемой компании.

Инспекции имеют такую возможность на основании пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ.

ФНС отмечает, что на сегодняшний день практика применения данная нормы значительно расширилась, и эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем. Анализ практики показывает, что если налоговые органы собирают бесспорные доказательства наличия оснований для взыскания задолженности с зависимых или основных обществ, суды удовлетворяют их требования.

Ниже приведены обстоятельства, которые должны доказать налоговые органы, чтобы суд вынес решение в их пользу, а также обстоятельства, при которых суд им откажет.

ТАБЛИЦА: «Обстоятельства, от которых зависит удовлетворение судом иска налоговой инспекции о взыскании недоимки компании с зависимой фирмы»

№п/п Обстоятельства, от которых зависит решение суда
В пользу ИФНС В пользу фирмы
1. задолженность образовалась по итогам проведенной налоговой проверки отсутствуют доказательства намеренного уклонения налогоплательщика от уплаты налогов
2. задолженность возникла более 3 месяцев назад отсутствуют доказательства того, что налогоплательщик не имеет возможность самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность
3. зависимость организаций установлена в соответствии с ГК РФ, либо (с учетом собранных налоговиками доказательств) компании признаются судом иным образом зависимыми организации не являются взаимозависимыми по гражданскому законодательству и налоговики не представили доказательства иной их зависимости
4. зависимая фирма получает выручку либо иное имущество, которое принадлежит налогоплательщику*. Возмездной или безвозмездной была передача имущества, не имеет значения отсутствуют доказательства целенаправленного перевода компанией выручки на счета фирмы
зависимая фирма перезаключила договоры с контрагентами налогоплательщика* (включая случаи одновременного прекращения договорных отношений самого налогоплательщика с этими контрагентами)
*Передача права на получение доходов от деятельности компании другой фирме не является достаточным основанием для взыскания налоговой задолженности с фирмы. В каждом конкретном случае нужно устанавливать:
  • отличались ли условия и обстоятельства передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют место при взаимодействии независимых друг от друга компаний, преследующих цели делового характера;
  • позволяют ли обстоятельства совершения сделок прийти к выводу об искусственном характере передачи бизнеса, совершении этих действий в целях перевода той имущественной базы, за счет которой должна была быть исполнена обязанность по уплате налогов
5. у компании и зависимой фирмы одинаковы фактические адреса, контактные телефоны, сайты и виды деятельности  
6. из компании в фирму перешли сотрудники
7. иные обстоятельства признаны судом существенными

Пример

Показательным делом, разрешенным судов в пользу ИФНС, является дело № А40-153792/14, ответчик — ООО «СУ-91 Инжстройсеть» (Определение ВС РФ от 02.11.2015 № 305-КГ15-13737).

По результатам выездной проверки ЗАО «СУ-91 Инжспецстрой» инспекцией была выявлена недоимка по НДФЛ.

Обращаясь в суд с заявлением, инспекция указывала, что с целью уклонения от уплате налогов ЗАО воспользовалось иным юрлицом — ООО «СУ-91 Инжстройсеть» (ответчик) — и фактически перевело всю деятельность на указанное общество.

В подтверждение инспекция сослалась на следующие обстоятельства:
  • ООО и ЗАО имеют общего учредителя;
  • гендиректор ЗАО с 2013 года является гендиректором ООО;
  • адрес госрегистрации ООО совпадает с адресом фактического нахождения ЗАО;
  • организации имеют один общий сайт и номер телефона;
  • сотрудники перешли из ЗАО «СУ-91 Инжспецстрой» к ответчику;
  • ЗАО перевело долг по договору лизинга оборудования на ООО;
  • ООО в продолжение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО заключает договоры с его контрагентами;
  • выручка по договорам ЗАО поступает от его контрагентов на счет ответчика.

Инспекцией было установлено, что в результате согласованных действий данных компаний прекратилась финансово-хозяйственная деятельность ЗАО, поскольку реализация имущества ответчику и перевод в его штат сотрудников привели к невозможности выполнения ЗАО обязанности по уплате налогов, и одновременно началось осуществление той же деятельности фактическим правопреемником — ООО.

Факт того, что деятельность ответчика осуществлялась с помощью того же оборудования, тех же средств, также подтверждался протоколами допросов должностных лиц ЗАО и его контрагентов по сделкам.

Доказательственная база Инспекции также была основана на:
  • материалах регистрационных дел обоих организаций;
  • анализе общедоступных источников информации, включая Интернет-ресурсы;
  • анализе штатной численности и сведений о доходах физлиц;
  • выписок по расчетным счетам в банках;
  • документов бухгалтерской и налоговой отчетности.
 Аналогичные судебные решения — определения ВС РФ:
  • от 14.09.2015 № 306-КГ15-10508;
  • от 25.08.2016 № 302-КГ16-10127;
  • от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003.
Кроме того, имеются многочисленные примеры судебной практики, из которых следует, что после обращения налогового органа в суд с иском о признании организаций зависимыми и о взыскании задолженности с зависимого лица такие организации погашают задолженность в добровольном порядке. Это является основанием для отказа налогового органа от исковых требований и прекращения производства по делу — определения Арбитражных судов:
  • Вологодской области от 20.05.2015 № А13-18329/2014;
  • Волгоградской области от 04.05.2016 № А12-9162/2016;
  • Владимирской области от 13.07.2015 № А11-8617/2014;
  • Архангельской области от 12.05.2015 № А05-873/2015;
  • Орловской области от 14.04.2016 № А48-5783/2015.

ПИСЬМО ФНС РФ от 19.12.2016 № СА-4-7/24347@

Источник: "Время бухгалтера"

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