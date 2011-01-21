Аналитический обзор судебной практики по взысканию налоговой недоимки с зависимой компании
ФНС подготовила подробный обзор арбитражной практики по взысканию налоговыми органами недоимки с юридических лиц, зависимых от проверяемой компании.
Инспекции имеют такую возможность на основании пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ.
ФНС отмечает, что на сегодняшний день практика применения данная нормы значительно расширилась, и эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем. Анализ практики показывает, что если налоговые органы собирают бесспорные доказательства наличия оснований для взыскания задолженности с зависимых или основных обществ, суды удовлетворяют их требования.
Ниже приведены обстоятельства, которые должны доказать налоговые органы, чтобы суд вынес решение в их пользу, а также обстоятельства, при которых суд им откажет.
ТАБЛИЦА: «Обстоятельства, от которых зависит удовлетворение судом иска налоговой инспекции о взыскании недоимки компании с зависимой фирмы»
|Обстоятельства, от которых зависит решение суда
|В пользу ИФНС
|В пользу фирмы
|1.
|задолженность образовалась по итогам проведенной налоговой проверки
|отсутствуют доказательства намеренного уклонения налогоплательщика от уплаты налогов
|2.
|задолженность возникла более 3 месяцев назад
|отсутствуют доказательства того, что налогоплательщик не имеет возможность самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность
|3.
|зависимость организаций установлена в соответствии с ГК РФ, либо (с учетом собранных налоговиками доказательств) компании признаются судом иным образом зависимыми
|организации не являются взаимозависимыми по гражданскому законодательству и налоговики не представили доказательства иной их зависимости
|4.
|зависимая фирма получает выручку либо иное имущество, которое принадлежит налогоплательщику*. Возмездной или безвозмездной была передача имущества, не имеет значения
|отсутствуют доказательства целенаправленного перевода компанией выручки на счета фирмы
|зависимая фирма перезаключила договоры с контрагентами налогоплательщика* (включая случаи одновременного прекращения договорных отношений самого налогоплательщика с этими контрагентами)
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*Передача права на получение доходов от деятельности компании другой фирме не является достаточным основанием для взыскания налоговой задолженности с фирмы. В каждом конкретном случае нужно устанавливать:
|5.
|у компании и зависимой фирмы одинаковы фактические адреса, контактные телефоны, сайты и виды деятельности
|6.
|из компании в фирму перешли сотрудники
|7.
|иные обстоятельства признаны судом существенными
Пример
Показательным делом, разрешенным судов в пользу ИФНС, является дело №
По результатам выездной проверки ЗАО «
Обращаясь в суд с заявлением, инспекция указывала, что с целью уклонения от уплате налогов ЗАО воспользовалось иным юрлицом — ООО «
- ООО и ЗАО имеют общего учредителя;
- гендиректор ЗАО с 2013 года является гендиректором ООО;
- адрес госрегистрации ООО совпадает с адресом фактического нахождения ЗАО;
- организации имеют один общий сайт и номер телефона;
- сотрудники перешли из
ЗАО «СУ-91 Инжспецстрой»к ответчику;
- ЗАО перевело долг по договору лизинга оборудования на ООО;
- ООО в продолжение
финансово-хозяйственнойдеятельности ЗАО заключает договоры с его контрагентами;
- выручка по договорам ЗАО поступает от его контрагентов на счет ответчика.
Инспекцией было установлено, что в результате согласованных действий данных компаний прекратилась
Факт того, что деятельность ответчика осуществлялась с помощью того же оборудования, тех же средств, также подтверждался протоколами допросов должностных лиц ЗАО и его контрагентов по сделкам.Доказательственная база Инспекции также была основана на:
- материалах регистрационных дел обоих организаций;
- анализе общедоступных источников информации, включая
Интернет-ресурсы;
- анализе штатной численности и сведений о доходах физлиц;
- выписок по расчетным счетам в банках;
- документов бухгалтерской и налоговой отчетности.
- от
14.09.2015№ 306-КГ15-10508;
- от
25.08.2016№ 302-КГ16-10127;
- от
16.09.2016№ 305-КГ16-6003.
- Вологодской области от
20.05.2015№ А13-18329/2014;
- Волгоградской области от
04.05.2016№ А12-9162/2016;
- Владимирской области от
13.07.2015№ А11-8617/2014;
- Архангельской области от
12.05.2015№ А05-873/2015;
- Орловской области от
14.04.2016№ А48-5783/2015.
ПИСЬМО ФНС РФ от