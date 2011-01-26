Аналитический обзор судебной практики по исключению здания из кадастрового перечня

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ФНС подготовила обзор позиций Верховного Суда РФ по вопросам администрирования налога на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года. Данный обзор предписано довести до сотрудников налоговых органов.

Всего в обзоре несколько десятков судебных решений по искам налогоплательщиков.

В таблице приведена выдержка из обзора. В ней во всех делах оспаривалась правомерность включения объекта недвижимости в кадастровый Перечень на 2015 год (под Н/П в таблице понимается налогоплательщик).

ТАБЛИЦА: «Обзор судебной практики ВС РФ за 9 месяцев 2016 года по исключению объекта недвижимости из кадастрового перечня»

Регион Обстоятельства дела Определение ВС РФ Выигранные дела Москва Первый акт фактического использования — 100% фактически исп. для размещения офисов. Н/П обратился в Госинспекцию вторично. Второй акт – 10, 94% – офисы, 11,66% – быт. обсл., 57,49% – склад, 19,91% – производство. При этом не был обеспечен доступ в помещение площадью 551,7 кв. м. Общая площадь здания – 9363,9 кв. м. от 03.03.2016 N 5-АПГ16-8 Республика Татарстан Принадлежащее орг-ции здание имеет площадь менее 3000 кв. м, обозначенных в качестве критерия отнесения к торговым объектам, облагаемым по кадастровой стоимости, Законом Республики Татарстан. от 07.04.2016 № 11-АПГ16-4 Москва Согласно акту Госинспекции 49,06% общей площади здания факт исп. под офисы, 9,11% – общепит. Судом установлено, что здание соединено проходом с производственным корпусом (хлебозавод) и спорное здание составляет инфраструктуру промышленного предприятия и функционально неотделимо от единого производственного комплекса предприятия и входит в его состав как объект вспомогательного назначения от 07.04.2016 № 5-АПГ16-13 Республика Башкортостан Акт фактического использования от декабря 2015 года – производственные здания, транспортный цех, детский сад и т.п. Вид разрешенного использования земельных участков – под промышленные площадки от 21.04.2016 № 49-АПГ16-12 Москва Акты обследования зданий от августа 2014 на основе визуального внешнего осмотра – 100% офисы. Организация – режимное предприятие ВПК. Экспликация – производственные здания от 21.04.2016 № 5-АПГ16-16 Москва Акт Госинспекции – 58,4% – офисы. Согласно техпаспорту: здание заводоуправления входит в производственный комплекс промышленного предприятия; в здании расположено КБ, отделы ПО, техконтроля, режима и защиты гостайны, производственный комплекс. Вывод суда: проверка факт исп-я здания сотрудниками Госинспекции проведена не в полном объеме, факт испол-я более 20% площадей здания для размещения офисов не доказан. от 28.04.2016 № 5-АПГ16-21 Республика Башкортостан Вид разрешенного использования земельного участка – «занимаемый складом и магазином». Акт фактического использования – от 26.01.2016: здание фактически используется для ведения складской деятельности и размещения архивохранилища. Отсутствуют доказательства того, что склад включает в себя помещение для выкладки, демонстрации товаров; судом сделан вывод о недоказанности факта использования здания в целях торговли. от 12.05.2016 № 49-АПГ16-14 Проигранные дела Московская область Н/П считал необоснованным невключение в Перечень принадлежащего ему объекта (КС < среднегодовой), выделившегося из объекта, включенного в перечень (разделившийся включенный в перечень объект принадлежал Н/П до 2013 года) от 04.02.2016 № 4-АПГ15-45 Московская область Вид разрешенного использования земельного участка – «для общественно-делового и гражданского строительства». Согласно кадастровому паспорту, правоустанавливающим документам от 2011 года здание – торгово-выставочный центр с мотелем от 11.02.206 № 4-АПГ15-44 Москва 68% помещений от общей площади здания фактически (акт обследования Госинспекции по определению вида факт. исп.) используется для размещения офисов, торг., общ. пит., быт. обсл. Н/П принадлежит 89,5% помещений от общей площади здания. Н/П считал, что акт проверки Госинспекции не допустимое доказательство фактического исп. в целях включения в Перечень. Налогоплательщик не представил доказательств иного фактического использования от 18.02.2016 № 5-АПГ16-2 Москва Акт о фактическом использовании здания (100% под офисы) составлен инспектором на основании внешнего осмотра с фотофиксацией, т.к. в здание он не был допущен. Это не нарушает Порядок определения факт. исп. в Москве. В отчете об оценке здание оценивалось как офисное от 25.02.2016 № 5-АПГ16-3 Москва Акт Госкомиссии от 2014 года – 100% общей площади здания фактически используется под офисы, общепит, быт, торг. В здание сотрудники Госинспекции не были допущены, акт составлен на основании визуального внешнего осмотра здания с фотофиксацией и поэтажного плана здания. Налогоплательщик не оспорил акт. Согласно экспликации здания, составленной ТБТИ 21.09.2015 на основании последних обследований здания в 2005 – 2011 годах, 94,4% помещений в здании являются учебно-научными. Согласно Акту повторного обследования от 18.11.2015 здание фактически не используется для размещения офисов. Поскольку акт составлен позже даты обследования по первому Акту, то данный факт судом истолкован как не опровергающий вывод о наличии офисов в здании по состоянию на 2014 год от 14.04.2016 № 5-АПГ16-14 Москва Здание размещено на земельном участке с видом разрешенного использования «участки смешанного размещения общественно-деловых объектов различного вида», что соответствует п. 1.2.5 и 1.2.7 Методических указаний, утвержденных приказом Минэкономразвития приказом № 39 от 28.04.2016 № 5-АПГ16-23

ПИСЬМО ФНС РФ от 21.12.2016 № БС-4-21/24530@ «О направлении позиций высших судов по вопросам администрирования налогов на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года»