Анализ изменений в сфере трудового законодательства
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Ответственность за нарушение норм трудового законодательства стала носить дифференцированный характер. А это не может не стимулировать к более детальному изучению положений Трудового кодекса РФ. Узнайте, какие новеллы законодательства вступили в силу совсем недавно и как с ними работать вам и вашей компании.
Независимая оценка квалификации
С введением обязанности работодателя применять профессиональные стандарты для многих категорий работников (если требования к их квалификации установлены нормативными правовыми актами) возникла необходимость в оценке квалификации таких сотрудников.
С 1 января 2017 года определить соответствие квалификации работника или соискателя на должность положениям профессионального стандарта или установленным квалификационным требованиям можно с помощью независимой оценки квалификации (Федеральный закон от
- работника — за счет его собственных средств или средств иных физических (юридических) лиц;
- работодателя — за счет средств работодателя.
По итогам профессионального экзамена соискатель получит свидетельство о квалификации, а в случае неудовлетворительной оценки — заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации.Важно! Работодатель может направить работника на прохождение оценки квалификации с его письменного согласия. При этом место работы (должность) и средняя зарплата по основному месту работы за работником сохранятся (Федеральный закон от
Независимой оценкой в форме профессионального экзамена займутся специальные центры. Правительство уже утвердило для этого правила (утв. Постановлением Правительства РФ от
Изменяется кадровый учет на микропредприятиях
С нового года начала действовать новая глава 48.1 ТК РФ, устанавливающая особенности регулирования труда лиц, работающих на субъектах малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.И теперь регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений на микропредприятиях осуществляется с учетом ряда особенностей:
- данные работодатели вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие);
- для регулирования трудовых отношений такой работодатель должен включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством должны регулироваться локальными нормативными актами;
- трудовые договоры с такими работодателями заключаются на основе типовой формы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
27.08.2016$#8470; 858.
Вступают в силу новые санитарные требования к рабочим местамС 1 января 2017 года начал действовать новый СанПиН
- показателям микроклимата;
- видам шума, вибрации;
- защите от инфразвука, ограничению неблагоприятного влияния;
- электрическим, магнитным и электромагнитным полям, лазерному, ультрафиолетовому излучению;
- освещению.
Новый СанПиН подробно регулирует требования к организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих, определяет меры для снижения негативного воздействия данных факторов.
Новые правила определения размера среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
С 1 января начали применяться предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников таких фондов, учреждений, предприятий.При этом в силу положений Постановления Правительства РФ от
- среднемесячная заработная плата работников определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы таких работников списочного состава на среднесписочную численность таких работников за соответствующий календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году);
- среднемесячная заработная плата управленческого персонала определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за календарный год на 12 (количество месяцев в году). Кроме того, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы данных сотрудников определяется нормативным правовым актом федерального государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих федеральных учреждений, в кратности от 1 до 8.
При установлении условий оплаты труда руководителю федерального учреждения федеральный орган исполнительной власти должен исходить из необходимости обеспечения непревышения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности федерального учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.Важно! Несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячных зарплат грозитруководителю учреждения увольнением.
Кроме того, начиная с 1 января 2017 года, в силу положений новой ст. 349.5 ТК РФ информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зарплате выше указанных категорий работников должна размещаться в
Дополнен список обязательных документов для поступления на работу
Федеральным законом от
Информацию о востребованных, перспективных и новых профессиях можно найти в «Справочнике профессий»
Начиная с 9 января должен был заработать государственный информационный ресурс — «Справочник профессий». Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях и размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» (В силу положений Федерального закона от
Обратите внимание на некоторые официальные комментарии Минтруда, которые вышли еще в конце 2016 года
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Внеочередную проверку знаний по охране труда проводит работодатель (Письмо Минтруда России от
21.10.2016№ 15–2/ ООГ-3728)
Работники обязаны обучаться охране труда (ч. 1 ст. 225 ТК РФ). После их знания проверяют. Если вводятся новые или изменяются действующие НПА по охране труда, нужно организовать внеочередной экзамен. При этом проверяют знание только этих актов (п. 3.3 Порядка, утв. постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от
13.01.2003№ 1/29).
По мнению Минтруда, компания вправе сама оценить, знают ли работники новые нормы по охране труда.
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Реорганизация не повод для проведения внеплановой спецоценки условий труда (Письмо Минтруда отОдно из оснований для внеплановой спецоценки — ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест (ст. 17 Федерального закона от
02.11.2016№ 15–1/ ООГ-3847и от 03.11.2016$#8470; 15–1/ ООГ-3913) 28.12.2013№ 426-ФЗ). Минтруд пояснил, когда это происходит: работодатель начал производственный процесс, которого раньше организации не было. Чиновники также разъяснили обязанности работодателя по спецоценке при реорганизации компании. Реорганизацию могут сопровождать изменения штатного расписания, наименований структурных подразделений, рабочих мест, должностей. Минтруд указал, что внеплановая спецоценка не обязательна, если работодатель:
- не вводил новые рабочие места;
- не менял условия труда сотрудников.
Решение о непроведении внеплановой спецоценки принимает комиссия по проведению спецоценки. Свое мнение она отражает в протоколе.
Помимо этого, Минтруд напомнил, что новых сотрудников нужно знакомить с результатами ранее проведенной спецоценки. А вредников — еще и с компенсациями, которые им полагаются. Сделать это нужно под роспись в карте спецоценки.