Анализ изменений в сфере трудового законодательства

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Ответственность за нарушение норм трудового законодательства стала носить дифференцированный характер. А это не может не стимулировать к более детальному изучению положений Трудового кодекса РФ. Узнайте, какие новеллы законодательства вступили в силу совсем недавно и как с ними работать вам и вашей компании.

Независимая оценка квалификации

С введением обязанности работодателя применять профессиональные стандарты для многих категорий работников (если требования к их квалификации установлены нормативными правовыми актами) возникла необходимость в оценке квалификации таких сотрудников.

С 1 января 2017 года определить соответствие квалификации работника или соискателя на должность положениям профессионального стандарта или установленным квалификационным требованиям можно с помощью независимой оценки квалификации (Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»).

работника — за счет его собственных средств или средств иных физических (юридических) лиц;

работодателя — за счет средств работодателя.

Независимая оценка квалификации проводится по инициативе:

По итогам профессионального экзамена соискатель получит свидетельство о квалификации, а в случае неудовлетворительной оценки — заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации.

Важно! Работодатель может направить работника на прохождение оценки квалификации с его письменного согласия. При этом место работы (должность) и средняя зарплата по основному месту работы за работником сохранятся (Федеральный закон от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации»). Порядок и условия направления будут определятьсяколлективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Независимой оценкой в форме профессионального экзамена займутся специальные центры. Правительство уже утвердило для этого правила (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204), вступившие в силу 1 января.

Изменяется кадровый учет на микропредприятиях

С нового года начала действовать новая глава 48.1 ТК РФ, устанавливающая особенности регулирования труда лиц, работающих на субъектах малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.

данные работодатели вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие);

для регулирования трудовых отношений такой работодатель должен включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством должны регулироваться локальными нормативными актами;

трудовые договоры с такими работодателями заключаются на основе типовой формы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 $#8470; 858.

Вступают в силу новые санитарные требования к рабочим местам

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показателям микроклимата;

видам шума, вибрации;

защите от инфразвука, ограничению неблагоприятного влияния;

электрическим, магнитным и электромагнитным полям, лазерному, ультрафиолетовому излучению;

освещению.

И теперь регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений на микропредприятиях осуществляется с учетом ряда особенностей:С 1 января 2017 года начал действовать новый СанПиН9–16, который устанавливает расширенные требования к следующим физическим факторам на рабочих местах:

Новый СанПиН подробно регулирует требования к организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих, определяет меры для снижения негативного воздействия данных факторов.

Новые правила определения размера среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

С 1 января начали применяться предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников таких фондов, учреждений, предприятий.

10.12.2016

среднемесячная заработная плата работников определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы таких работников списочного состава на среднесписочную численность таких работников за соответствующий календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году);

среднемесячная заработная плата управленческого персонала определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за календарный год на 12 (количество месяцев в году). Кроме того, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы данных сотрудников определяется нормативным правовым актом федерального государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих федеральных учреждений, в кратности от 1 до 8.

При этом в силу положений Постановления Правительства РФ от№ 1339 для исчисления среднемесячной заработной платы выше указанной категории работников и в целях определения предельного уровня их соотношения:

При установлении условий оплаты труда руководителю федерального учреждения федеральный орган исполнительной власти должен исходить из необходимости обеспечения непревышения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности федерального учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

Важно! Несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячных зарплат грозитруководителю учреждения увольнением.

Кроме того, начиная с 1 января 2017 года, в силу положений новой ст. 349.5 ТК РФ информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зарплате выше указанных категорий работников должна размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий, а также на официальных сайтах указанных фондов, учреждений, предприятий.

Дополнен список обязательных документов для поступления на работу

Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ были дополнены положения статьи 65 Трудового кодекса. Необходимым становится предоставление справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ в случае, если лицо поступает на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Информацию о востребованных, перспективных и новых профессиях можно найти в «Справочнике профессий»

Начиная с 9 января должен был заработать государственный информационный ресурс — «Справочник профессий». Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях и размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» (В силу положений Федерального закона от 28.12.2016 № 495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).