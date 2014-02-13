Зачет взаимных требований между двумя российскими компаниями, работающими за рубежом

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В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1 Закона РФ от 10.12.2003 N 173ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидентами в целях применения данного законодательного акта признаются, в частности, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территории Российской Федерации их филиалы, представительства и иные подразделения.

Нерезидентами, соответственно, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также находящиеся на территории России их филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения.

Согласно статье 410 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Статья 411 ГК РФ содержит перечень случаев недопустимости зачета требований, который не является исчерпывающим, поскольку такой запрет может быть предусмотрен другими законами или договором.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 19 Закона РФ N 173ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, как правило, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

При этом зачет встречных требований в целях не зачисления экспортной выручки могут производить только транспортные компании, страховые организации и предприятия, занимающиеся рыбным промыслом. Для всех остальных организаций − резидентов Российской Федерации зачет встречных требований с нерезидентами запрещен.

Однако этот запрет, исходя из вышеприведенных норм законодательства, не распространяется на внешнеторговые сделки между резидентами.

Относительно новое требование о зачислении выручки установлено пунктом 3 статьи 24 Закона № 173ФЗ, а именно: резиденты обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными Законом № 173ФЗ, по внешнеторговым контрактам, для которых данным законом предусматривается оформление паспорта сделки, валюты Российской Федерации в доле, определяемой Правительством Российской Федерации.

Паспорт сделки, согласно статье 20 Закона № 173ФЗ, оформляется при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами и представляет собой документ, в котором содержатся сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между названными лицами.

Таким образом, и эта норма закона не препятствует, на мой взгляд, проведению зачета взаимных требований между компаниями-резидентами.

Аналогичным образом сформулированы и статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ, устанавливающие ответственность за данные правонарушения:

«…4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая случаи, когда резидент не обеспечил получение причитающихся по внешнеторговому договору (контракту) иностранной валюты или валюты Российской Федерации в сроки, предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором (контрактом), заключенным между резидентом и нерезидентом, на банковский счет финансового агента (фактора) − резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент (фактор) − резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) − резидент является уполномоченным банком, в случае, если такому финансовому агенту (фактору) − резиденту было уступлено денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за переданные ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по обеспечению получения на свои счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными валютным законодательством Российской Федерации, по внешнеторговым контрактам, для которых валютным законодательством Российской Федерации предусматривается оформление паспорта сделки, валюты Российской Федерации в доле, определяемой Правительством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц − от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей…».