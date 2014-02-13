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Что делать, если вам вырвали здоровый зуб?

31.01.17 16:57
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Что случилось?

Врач-стоматолог ошибся и случайно вырвал вам здоровый зуб. Что делать? Как правильно написать жалобу?

Нужно узнать реакцию руководства медучреждения

Первый и самый простой способ рассказать о ситуации и восстановить справедливость. Вы можете выбрать в качестве адресата жалобы непосредственного руководителя (например, заведующего отделения) или руководителя медицинского учреждения (чаще всего это главный врач).

Какой должна быть реакция? Руководящее лицо обязано принять меры по рассмотрению поступившего обращения и принять решение о виновности или невиновности медработника. Вам должны дать письменный ответ. Обычно такого обращения достаточно для разрешения конфликтной ситуации. Однако бывает и так, что руководитель встаёт на сторону виновного. Если так и произошло, переходите к следующему пункту.

Руководитель клиники не помог? Идем в министерство здравоохранения

В каждом регионе есть орган Минздрава, в котором функционирует общественная приемная. Письменно оформите свою жалобу и отдайте ее в территориальное Министерство здравоохранения.

Способов несколько:

  • лично, то есть отвезти жалобу непосредственно в вышестоящий орган;
  • почтой, внимание: обязательно сохраните квитанцию об отправке;
  • электронным письмом на адрес министерства (см. на официальном сайте);
  • сообщением на официальном сайте.

Как быстро рассмотрят жалобу? В соответствии с Федеральным законом N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответ должен быть направлен не позднее чем через 30 дней с момента поступления жалобы. Ответить должны в той форме, которую вы указали в заявлении; если не указали — почтой на адрес, указанный в обращении.

В прокуратуру

В соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ», этот орган осуществляет надзорную функцию и в числе прочих обязанностей проводит проверки по поступившим обращениям граждан.

Вы имеете полное право инициировать проведение прокурорской проверки в связи с противоправными действиями в отношении вас. Правила подачи жалобы, а также сроки рассмотрения и направления ответа такие же, что и в предыдущем пункте.

В суд

В соответствии с Конституцией РФ, каждый гражданин имеет право на судебную защиту. Поэтому суд является еще одним органом, в который вы можете обратиться.

В исковом заявлении укажите:

  • полное наименование суда, в который вы обращаетесь,
  • суть спора,
  • какие именно права были нарушены — желательно, с правовым обоснованием таких нарушений (ссылками на статьи законодательства РФ).

Приложите имеющиеся у вас доказательства таких нарушений: справки, выписки, договоры, иные документы, а также видео и фотографии; сошлитесь и на свидетельские показания, если таковые имеют место быть.

В полицию

Да, в полицию вы также можете обратиться с заявлением. Однако органы полиции рассматривают лишь правонарушения, связанные с умышленным причинением вреда жизнь и здоровью, то есть преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Поэтому в полицию писать заявление имеет смысл только в том случае, если врач умышленно причинил вам вред.

Следователь или дознаватель рассмотрит обращение и в случае, если в ваш адрес поступили угрозы, имело место вымогательство или же были оскорблены ваши честь и достоинство. Также полицейские примут меры в отношении врача, допустившего административное правонарушение.

Как правильно написать жалобу?

Жалобу можно написать в свободной форме с обязательным указанием: а) нарушенных прав; б) кто и какими незаконными (со ссылкой на конкретные нормы права) действиями их нарушил. Обязательно прилагаются копии подтверждающих жалобу документов.

Рассмотрим пример жалобы на врача:

  • Наименование органа, в который вы направляете обращение. Где? В верхнем правом углу.
    Если данное обращение касается должностного лица (например, руководителя больницы), то помимо его фамилии, имени и отчества необходимо указать и занимаемую должность.
    Если речь об обращении в госорган, то достаточно указать его полное наименование и фактическое место расположения.
  • Личные данные. Где? Под наименованием адресата жалобы. Что пишем? ФИО, адрес места жительства и контактный номер телефона.
  • Наименование документа. Где? По центру. Озаглавить обращение можно так: «Жалоба на действия врача-терапевта» или «Претензия».
  • Описание ситуации. Это самая объемная и самая важная часть документа. Где? Под наименованием документа. Например, «01.01.2014 я обратился в городскую поликлинику №1 с жалобой на боль в груди. В регистратуре я предъявил паспорт, а также медицинский полис, но, так как я постоянно проживаю в другом городе, а обращаюсь по месту временного пребывания, мне было отказано в оказании медицинских услуг. Данные действия считаю нарушением ст. 41 Конституции РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», гарантирующими право каждого гражданина на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации».
  • Требования. Где? Под описанием ситуации. Например, «Ввиду вышеизложенного, прошу: обеспечить мне возможность реализовать свое право на получение медицинской помощи; компенсировать мне расходы, понесенные в связи с вынужденным обращением за платной медицинской помощью; принять меры в отношении виновных лиц».
  • Подпись и дата. Это обязательные реквизиты документа.

Если вы прикладываете к своему заявлению какие-либо документы, служащие в качестве доказательств, их необходимо перечислить ниже в качестве приложений к обращению.

Рекомендуем указать, что к заявлению прикладываются копии документов, но оригиналы вас тоже могут попросить предоставить позднее — для проведения сверки.

Пример приложения:

  • договор на оказание платных медицинских услуг (копия) — 1 экз. на 2 листах;
  • кассовый чек (копия) — 1 экз. на 1 листе».

Если вы подаёте иск, то форма обращения будет немного иной, в соответствии со ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Исковое заявление должно помимо указанной выше информации содержать сведения об ответчике (его контактные данные) и соблюдении досудебного порядка.

Соблюдением досудебного порядка является наличие обращений гражданина к руководству медицинского учреждения с требованием о восстановлении нарушенного права. Согласно процессуальному законодательству, прибегать к судебной защите нужно в том случае, если ранее уже были предприняты действия к разрешению конфликтной ситуации мирным путем, но успехом они не увенчались.

При обращении в суд действуют свои сроки принятия заявления: в течение 5 дней с момента получения от вас искового заявления там должны рассмотреть вопрос о его принятии или отказе.

А как написать жалобу на врача частного медицинского учреждения?

Точно также. Всё перечисленное выше актуально для всех врачей. Форма собственности медицинского учреждения неважна. Помимо перечисленных инстанций вы также вправе обратиться в Роспотребнадзор. Он уполномочен контролировать деятельность всех юридических лиц и ИП, осуществляющих предоставление платных услуг населению (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ).

На основании обращения Роспотребнадзор проводит проверку, в ходе которой устанавливает факт совершения правонарушения. По итогам проверки Роспотребнадзор решает, имело ли место нарушение и необходимо ли привлечение к ответственности виновных.

Контролирующий орган уполномочен на применение административных санкций к правонарушителям в границах своего ведения. В случае необходимости возможно привлечение к разрешению конфликта других государственных органов.

В какой срок ждат ответ? Ответ вы должны получить в течение 30 дней с момента подачи заявления, а в случае если жалоба передана в иной орган, уполномоченный на решение такого вопроса, вам будет направлено соответствующее уведомление.

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

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