Что делать, если вам вырвали здоровый зуб?

Просмотров:

Что случилось? Врач-стоматолог ошибся и случайно вырвал вам здоровый зуб. Что делать? Как правильно написать жалобу?

Нужно узнать реакцию руководства медучреждения Первый и самый простой способ рассказать о ситуации и восстановить справедливость. Вы можете выбрать в качестве адресата жалобы непосредственного руководителя (например, заведующего отделения) или руководителя медицинского учреждения (чаще всего это главный врач). Какой должна быть реакция? Руководящее лицо обязано принять меры по рассмотрению поступившего обращения и принять решение о виновности или невиновности медработника. Вам должны дать письменный ответ. Обычно такого обращения достаточно для разрешения конфликтной ситуации. Однако бывает и так, что руководитель встаёт на сторону виновного. Если так и произошло, переходите к следующему пункту.

Руководитель клиники не помог? Идем в министерство здравоохранения В каждом регионе есть орган Минздрава, в котором функционирует общественная приемная. Письменно оформите свою жалобу и отдайте ее в территориальное Министерство здравоохранения. Способов несколько: лично, то есть отвезти жалобу непосредственно в вышестоящий орган;

почтой, внимание: обязательно сохраните квитанцию об отправке;

электронным письмом на адрес министерства (см. на официальном сайте);

сообщением на официальном сайте. Как быстро рассмотрят жалобу? В соответствии с Федеральным законом N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответ должен быть направлен не позднее чем через 30 дней с момента поступления жалобы. Ответить должны в той форме, которую вы указали в заявлении; если не указали — почтой на адрес, указанный в обращении.

В прокуратуру В соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ», этот орган осуществляет надзорную функцию и в числе прочих обязанностей проводит проверки по поступившим обращениям граждан. Вы имеете полное право инициировать проведение прокурорской проверки в связи с противоправными действиями в отношении вас. Правила подачи жалобы, а также сроки рассмотрения и направления ответа такие же, что и в предыдущем пункте.

В суд В соответствии с Конституцией РФ, каждый гражданин имеет право на судебную защиту. Поэтому суд является еще одним органом, в который вы можете обратиться. В исковом заявлении укажите: полное наименование суда, в который вы обращаетесь,

суть спора,

какие именно права были нарушены — желательно, с правовым обоснованием таких нарушений (ссылками на статьи законодательства РФ). Приложите имеющиеся у вас доказательства таких нарушений: справки, выписки, договоры, иные документы, а также видео и фотографии; сошлитесь и на свидетельские показания, если таковые имеют место быть.

В полицию Да, в полицию вы также можете обратиться с заявлением. Однако органы полиции рассматривают лишь правонарушения, связанные с умышленным причинением вреда жизнь и здоровью, то есть преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Поэтому в полицию писать заявление имеет смысл только в том случае, если врач умышленно причинил вам вред. Следователь или дознаватель рассмотрит обращение и в случае, если в ваш адрес поступили угрозы, имело место вымогательство или же были оскорблены ваши честь и достоинство. Также полицейские примут меры в отношении врача, допустившего административное правонарушение.

Как правильно написать жалобу? Жалобу можно написать в свободной форме с обязательным указанием: а) нарушенных прав; б) кто и какими незаконными (со ссылкой на конкретные нормы права) действиями их нарушил. Обязательно прилагаются копии подтверждающих жалобу документов. Рассмотрим пример жалобы на врача: Наименование органа, в который вы направляете обращение. Где? В верхнем правом углу.

Если данное обращение касается должностного лица (например, руководителя больницы), то помимо его фамилии, имени и отчества необходимо указать и занимаемую должность.

Если речь об обращении в госорган, то достаточно указать его полное наименование и фактическое место расположения.

Если данное обращение касается должностного лица (например, руководителя больницы), то помимо его фамилии, имени и отчества необходимо указать и занимаемую должность. Если речь об обращении в госорган, то достаточно указать его полное наименование и фактическое место расположения. Личные данные. Где? Под наименованием адресата жалобы. Что пишем? ФИО, адрес места жительства и контактный номер телефона.

Наименование документа. Где? По центру. Озаглавить обращение можно так: «Жалоба на действия врача-терапевта» или «Претензия».

Описание ситуации. Это самая объемная и самая важная часть документа. Где? Под наименованием документа. Например, «01.01.2014 я обратился в городскую поликлинику №1 с жалобой на боль в груди. В регистратуре я предъявил паспорт, а также медицинский полис, но, так как я постоянно проживаю в другом городе, а обращаюсь по месту временного пребывания, мне было отказано в оказании медицинских услуг. Данные действия считаю нарушением ст. 41 Конституции РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», гарантирующими право каждого гражданина на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации».

Требования. Где? Под описанием ситуации. Например, «Ввиду вышеизложенного, прошу: обеспечить мне возможность реализовать свое право на получение медицинской помощи; компенсировать мне расходы, понесенные в связи с вынужденным обращением за платной медицинской помощью; принять меры в отношении виновных лиц».

Подпись и дата. Это обязательные реквизиты документа. Если вы прикладываете к своему заявлению какие-либо документы, служащие в качестве доказательств, их необходимо перечислить ниже в качестве приложений к обращению. Рекомендуем указать, что к заявлению прикладываются копии документов, но оригиналы вас тоже могут попросить предоставить позднее — для проведения сверки. Пример приложения: договор на оказание платных медицинских услуг (копия) — 1 экз. на 2 листах;

кассовый чек (копия) — 1 экз. на 1 листе». Если вы подаёте иск, то форма обращения будет немного иной, в соответствии со ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Исковое заявление должно помимо указанной выше информации содержать сведения об ответчике (его контактные данные) и соблюдении досудебного порядка. Соблюдением досудебного порядка является наличие обращений гражданина к руководству медицинского учреждения с требованием о восстановлении нарушенного права. Согласно процессуальному законодательству, прибегать к судебной защите нужно в том случае, если ранее уже были предприняты действия к разрешению конфликтной ситуации мирным путем, но успехом они не увенчались. При обращении в суд действуют свои сроки принятия заявления: в течение 5 дней с момента получения от вас искового заявления там должны рассмотреть вопрос о его принятии или отказе.