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Что делать, если в одном документе фамилия с буквой «ё», а в другом – с буквой «е»?

09.02.17 13:56
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О написании буквы «ё» сказано так. Употребление «ё» обязательно в случаях, когда без неё теряется смысл слова (см. Федеральный закон № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»). При разном написании имени в разных документах, буквы е и ё считаются равнозначными, и такие документы являются действительными (см. постановление Верховного суда России в 2009 году).

В письме Минобрнауки России от 01.10.2012 N ИР-829/08 «О правописании букв „е“ и „ё“ в официальных документах» сказано, что закон обязывает при заполнении документов использовать нормы современного русского языка и правила русской орфографии и пунктуации.

В настоящее время применяются Правила русской орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР:

буква «ё» пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, либо, когда необходимо указать произношение малоизвестного слова.

Минобрнауки России сообщает: судебная практика по данному случаю исходит из того, что на основании вышеуказанных правил, написание букв «е» и «ё» приравнивается.

Написание буквы «е» вместо «ё» и наоборот в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов, при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких документах, соответствуют.

Кроме того, судебный прецедент при рассмотрении дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния разрешается в пользу заявителя (истца). Поэтому, если в какой-то инстанции произошла ошибка, вы можете её исправить.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» для составления записи акта гражданского состояния должны бы        ть представлены документы, являющиеся основанием для государственной регистрации акта гражданского состояния, и документ, удостоверяющий личность заявителя.

Орган записи актов гражданского состояния (далее - орган ЗАГС), являясь административным органом, при государственной регистрации актов гражданского состояния указывает фамилии, имена и отчества граждан, в отношении которых производится государственная регистрация актов гражданского состояния, согласно предъявляемым ими документам, удостоверяющим их личность. Следовательно, при предъявлении гражданином в органе ЗАГС паспорта, в котором фамилия указана с буквой «ё», в записи акта гражданского состояния соответственно фамилия также будет указана с буквой «ё».

Внимание: проверить правильность написания фамилии, имени и отчества в официальных документах должен и сам заявитель.

Во избежание каких-либо недоразумений впоследствии он должен отслеживать единообразное написание своего имени (фамилии, собственно имени и отчества) во всех правоустанавливающих документах, учитывая, что некоторые из них обмену не подлежат.

Порядок внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния установлен Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Чтобы внести исправления в записи актов гражданского состояния, составленные в отношении гражданина и его родственников, он может обратиться в орган ЗАГС по месту жительства.

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

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