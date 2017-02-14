Почему об истечении полномочий гендиректора нужно сообщить в банк

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Компания обратилась в арбитражный суд с иском к банку о взыскании 9,8 млн рублей, с привлечением третьего лица – организации.

Истец указал, что 06.10.2015 неустановленные лица с использованием системы «Клиент-Банк» путем предоставления фиктивного платежного поручения списали с его расчетного счета денежные средства на сумму 9,8 млн рублей на счет третьего лица – организации.

Однако на тот момент полномочия гендиректора компании уже истекли и он не имел права предъявлять банк платежные поручения. Банк знал об этом, но не уведомил компанию о проведенной операции.

Таким образом, произошло несанкционированное списание денежных средств со счета компании, которое произошло в результате неисполнения банком своих обязательств по договору, а также нарушения Банком законодательства в области использования электронных подписей и законодательства о национальной платежной системе.

Суды отказали в удовлетворении иска по следующим причинам.

Согласно ст. 848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

В силу ст. 854 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм.

В данном случае лицом, осуществляющим от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, являлся директор компании. Ключи проверки электронной подписи и открытый ключ шифрования переданы по акту приема-передачи ему и заместителю главного бухгалтера.

При проведении спорного платежа установлено, что операция проводилась с рабочего места клиента, электронные подписи корректны, валидны на период проведения операции. Об изготовлении спорных платежных поручений каким-либо третьим неустановленным лицом ничто не свидетельствовало.

Согласно пункту договора Клиент-Банк, клиент обязан незамедлительно извещать банк о случаях компрометации криптографических ключей и выхода из строя носителей криптографических ключей ЭЦП клиента.

Такое письмо в банк не поступало, следовательно, у него отсутствовали основания для отказа в проведении платежа.

Что касается истечения полномочий гендиректора, то закон не устанавливает каких-либо определенных юридических последствий, связанных с истечением срока полномочий руководителя ООО.

Согласно договору, в случае замены или дополнения подписей, досрочного прекращения полномочий, приостановления полномочий лиц, указанных в карточке, и/или в списке лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи, клиент письменно извещает об этом банк в возможно короткий срок и прилагает соответствующие документы.

Полномочия лиц, обладающих, правом первой и второй подписи по счету клиента признаются подтвержденными (продленными), а все риски возникновения убытков или иных неблагоприятных последствий несет клиент.

Компания известила о назначении нового директора и смене уполномоченных лиц на распоряжение счетом только 15.10.2015, то есть позднее даты совершения спорной операции. Таким образом, ответственность за данную операцию несет она сама. Банк возмещать убытки не обязан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2017 № Ф05-20708/2016