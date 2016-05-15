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Что такое пени в налоговом праве?

24.04.17 11:47

Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием (то есть с нарушением установленных сроков), то помимо самих налогов необходимо дополнительно уплатить еще и пени. Расчет пеней является, пожалуй, одной из самых рутинных задач, которую приходится решать бухгалтеру.

Налоговый юрист Юзвак Максим рассматривает проблемы регулирования института пени в налоговом праве.

Хронометраж вебинара:

0:10 – План. Шутка
01:30 - Актуальность проблемы пени
03:10 - Природа пени
04:45 – Снижение пени на основании смягчающих обстоятельств
08:35 – Снижение пени в связи с ее чрезмерностью
11:40 – Оценка размера пени в налоговом праве
14:40 – Конституционный Суд об учете личных обстоятельств нарушителя
18:20 - Проценты и пени в налоговом праве
23:45 - Пени за длительную просрочку
27:35 – Соблюдение конституционных принципов при применении пени. Окончание

Напомним, на "Клерке" в разделе “Инструменты” опубликован "Калькулятор пеней". Калькулятор позволяет рассчитать пени по налогам (сборам, взносам), по невыплаченной вовремя заработной плате и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.

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Максим Юзвак

налоговый консультант, кандидат юридических наук

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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