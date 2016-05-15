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Взыскатель изменил фамилию после начала исполнения решения суда. Что делать?

24.04.17 15:34

Общество получило постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника от службы судебных приставов. Должник – сотрудник Общества, Взыскатель – бывшая супруга должника. В ходе исполнения данного постановления выяснилось, что Взыскатель изменила свою фамилию и в подтверждение предоставила в Общество копию паспорта с новой фамилией и банковские реквизиты для перевода денежных средств так же на новую фамилию.

Вопрос:

Возникает ли у Общества риск в связи с переводом денежных средств по исполнительному листу на действующую фамилию Взыскателя отличную от указанной в исполнительном листе и постановлении?

Ответ:

В целом данная ситуация не несет для Общества серьезных рисков, поскольку при изменении лишь наименования взыскателя, выбытия стороны из правоотношения не происходит.

В соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» перемена имени физического лица не требуют разрешения судом вопроса о процессуальном правопреемстве, поскольку это не влечет выбытия стороны в спорном или установленном судом правоотношении.

В данном случае судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства с указанием как нового, так и прежнего имени (наименования) взыскателя либо должника с приобщением к материалам исполнительного производства документов, подтверждающих соответствующие изменения (например, свидетельства о перемене имени). При перемене имени взыскателя или должника в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель указывает об этом в соответствующем постановлении, а также при необходимости может внести изменения в ранее вынесенные постановления применительно к ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Согласно ч. 3 ст. 14 Закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель или иное должностное лицо службы судебных приставов вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве, исправить допущенные им в постановлении описки или явные арифметические ошибки. Указанные исправления вносятся постановлением о внесении изменений в ранее вынесенное постановление (т.е. изменения в постановление в связи с переменой имени вносится либо по инициативе пристава-исполнителя, либо по заявлению лиц – участников исполнительного производства).

Также, п. 3.1 Методических рекомендаций по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов утв. ФССП России 19.06.2012 № 01-16 установлено, что в случае смены фамилии, имени, отчества лиц, участвующих в исполнительном производстве о взыскании алиментов, судебному приставу-исполнителю рекомендуется соответствующие документы, подтверждающие данный факт, приобщить к материалам исполнительного производства, выносить постановление о замене фамилии, имени, отчества лица, участвующего в исполнительном производстве, и осуществлять принудительное исполнение по общим правилам, установленным законодательством об исполнительном производстве.

Обращаем Ваше внимание на то, что Законом об исполнительном производстве не предусмотрено обязательство сторон сообщать судебному приставу-исполнителю информацию об изменении имени, так же не предусмотрены и меры ответственности за несообщение информации об изменении имени. На наш взгляд связано это с тем, что при изменении одной из сторон исполнительного производства имени, выбытие стороны не происходит и правоотношения продолжают существовать между первоначальными лицами. Смена взыскателем фамилии не влечет прекращение его прав и обязанностей как взыскателя, точно так же как и смена должником фамилии не влечет прекращение его прав и обязанностей как должника.

Таким образом, Общество может не подавать приставу-исполнителю сведения об изменении фамилии взыскателя и осуществлять оплату с учетом новой фамилии взыскателя, однако во избежание рисков возникновения споров, связанных с исполнением судебного акта, рекомендуем Обществу обратиться к приставу-исполнителю с заявлением об изменении наименования взыскателя (смена фамилии), приложив копии подтверждающих документов.

Право на вынесение приставом исполнителем постановления об изменении наименования лица устанавливается в силу отсутствия прямого запрета закона на вынесение такого постановления, о чем свидетельствует судебная практика (Определение Кемеровского областного суда от 05 июня 2013 года дело № 33а-4365).

Также сообщаем, что на практике имеются случаи, когда сторона исполнительного производства обращается в суд с заявлением о внесении изменений в исполнительный лист и судом выносится соответствующее определение, однако такая позиция не находит соответствующего закрепления в Законе об исполнительном производстве и противоречит позиции Пленума Верховного суда.

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Евгений Гринемаер

первый заместитель генерального директора Группы компаний "Налоги и финансовое право"

Источник: Группа компаний "Налоги и финансовое право"

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