Досудебный порядок урегулирования: подборка проблемных вопросов

С 1 июня 2016 года действуют изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Целью новшеств было сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов путем приведения к единообразию процессуальных норм и процедур, а также сокращение сроков арбитражного судопроизводства и оптимизация судебной нагрузки. Одной из ключевых и, в то же время, спорных новелл, вызвавшей наибольший резонанс в правовом сообществе стала норма об обязательном соблюдении претензионного или иного досудебного порядка урегулирования споров.

Несоблюдение досудебного порядка

Идея введения обязательного досудебного порядка разрешения споров изначально была озвучена в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ, одобренной Комитетом по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ 08.12.2014, а с 01.06.2016 была закреплена в появившемся в ст. 4 АПК РФ пункте 5.

В соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ обратиться в арбитражный суд можно только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии другой стороне спора.

Несоблюдение указанного порядка дает суду право:

возвратить исковое заявление (пп.5 п. 1 ст. 129 АПК РФ), если оно не принято судом;

оставить исковое заявление без рассмотрения (пп.2 п.1 ст. 148 АПК РФ), если оно принято судом.

Какие исключения?

Несоблюдение указанного порядка дает суду право:

возвратить исковое заявление (пп.5 п. 1 ст. 129 АПК РФ), если оно не принято судом;

оставить исковое заявление без рассмотрения (пп.2 п.1 ст. 148 АПК РФ), если оно принято судом.

При этом законодатель все же сделал некоторые исключения из общего правила, указав случаи, когда досудебный порядок урегулирования не является обязательным. К таким исключениям относятся следующие категории дел:

об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;

о несостоятельности (банкротстве);

корпоративные споры;

споры о защите прав и законных интересов группы лиц;

споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования;

споры об оспаривании решений третейских судов;

экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если для них не установлен обязательный досудебный порядок урегулирования.

Этот перечень расширил Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве». Суд разъяснил, что не требуется соблюдение претензионного порядка:

до обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа;

при обращении в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) после отмены судебного приказа судом.

Проблемы практического применения

Как показывает анализ исследованных мнений, бОльшая часть представителей правового сообщества считают указанную норму ненужной и обременительной формальностью, поскольку направление претензии, как правило, не приводит к урегулированию спора. При этом процессуальное законодательство обязывает стороны направлять друг другу претензии даже по тем делам, в которых защита права может быть осуществлена только судом. Например, споры:

о признании сделок недействительными (по основаниям, не связанным с корпоративными спорами);

о признании права (включая разновидности дел этой категории о признании права или обременения отсутствующим, о сносе самовольной постройки и т.п.).

Немало вопросов возникло у судов при применении этой нормы на практике по некоторым категориям дел. В частности:

Необходимо ли соблюдение обязательного досудебного обжалования решения налоговых органов о государственной регистрации?

С учетом обзора судебной практики ФНС России сделала вывод и дала свои разъяснения в письме от 04.07.2016 года № ГД-4-14/11938 о том, что закон не устанавливает обязательный досудебный порядок обжалования решения налогового органа о государственной регистрации (п. 2.5 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 2). Следует отметить, что при оспаривании решения об отказе в государственной регистрации соблюдение досудебного порядка обжалования в вышестоящий налоговый орган является обязательным.

Необходимо ли обязательное принятие мер по досудебному урегулированию спора по искам, инициированным прокурором?

В данном случае мнения судов разделились:

О том, что прокурор должен соблюдать обязательный претензионный порядок, поскольку он пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (ч. 3 ст. 52 АПК), указал в вынесенном судебном акте Арбитражный суд Поволжского округа по делу № А49-7569/2016.

У Пятого арбитражного апелляционного суда другое мнение, которое он отразил в своем судебном акте по делу № А24-2282/2016, указав, что прокурор не должен соблюдать обязательный претензионный порядок, поскольку не является стороной материальных правоотношений, из которых вытекает процессуальное требование. Такого же мнения придерживается суд Северо-Кавказского округа (дело № А32-19170/2016).

Обе позиции подтверждены вступившими в силу судебными актами.

Необходимо ли досудебное урегулирование по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда?

И здесь у судов есть разногласия:

Так, суд АС Уральского округа суды считает, что претензионный порядок по указанной категории дел обязателен (дела № А60-33490/2016, № А60-30619/2016). Сославшись на п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК суды указывают, что к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного порядка, а в случае их отсутствия заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда возвращается (ч. 5 и 6 ст. 45 закона о третейских судах).

А в Волго-Вятском и Московском округах придерживаются прямо противоположной позиции (№ А82-10838/2016, № А28-7220/2016, № А41-36154/16 и № А40-132970/16) – там считают, что поскольку спор уже разрешен, а решение третейского суда является окончательным, представлять доказательства соблюдения претензионного порядка не нужно.

Так же как и в предыдущем случае, и та, и другая точки зрения зафиксированы в актах, которые уже вступили в силу.

Точку в данном вопросе поставил Верховный Суд РФ, указав в своем Определении от 15.03.2017, что соблюдать претензионный порядок в случае с третейскими судами не нужно.

Претензионный порядок – препятствие для использования таких инструментов, как процессуальная замена, предъявление встречного иска и принятие предварительных обеспечительных мер.

Помимо вышеуказанных неопределенностей применение п. 5 ст. 4 АПК РФ вызвало еще ряд проблем.

Указанное требование стало препятствием для использования судами норм процессуального законодательства о привлечении соответчика и замены ненадлежащего ответчика.

Возможность, а иногда необходимость замены ответчика или привлечение соответчика закреплена пунктами 46 и 47 АПК РФ. В соответствии с указанными нормами привлечение к участию в деле другого лица производится по инициативе суда, замена ответчика производится по ходатайству истца, или суд по своей инициативе привлекает это лицо к участию в деле в качестве соответчика.

Как показала практика, требования ч. 5 ст. 4 АПК РФ сделали применение указанных норм весьма неоднозначными. Так, суды привлекают лицо в качестве соответчика (заменяют ненадлежащего ответчика), а потом применяют п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, оставляя исковое заявление без рассмотрения, мотивируя все это несоблюдением истцом претензионного порядка (Определение АС Сахалинской области от 24.01.2017 года по делу № А59-4050/2016, Определение АС Рязанской области от 15.12.2016 года по делу № А54-2526/2016, Постановление 14ААС от 16.01.2017 года по делу № А05-8369/2015).

В зависимость от обязательного досудебного урегулирования спора поставлены нормы о предъявлении встречного иска.

В данном случае суды, ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка, возвращают встречный иск еще до принятия его к производству (Определение АС Астраханской области по делу № А-06-9709/2016), что ставит под сомнение саму возможность защиты нарушенного права путем предъявления встречного иска.

Необходимость соблюдения претензионного порядка фактически блокировало применение такого инструмента, как предварительные обеспечительные меры.

Удовлетворение арбитражными судами заявлений о применении таких мер всегда было достаточно редким явлением. С момента вступления в силу изменений обращение с подобными заявлениями и вовсе стала бессмысленным.

Дело в том, что Арбитражный процессуальный кодекс устанавливает срок, в течение которого заявитель должен предъявить исковое заявление (п. ст. 99 АПК РФ). Указанный срок не должен превышать 15 дней. При этом согласно нововведениям об обязательном досудебном урегулировании спора срок между направлением претензии и предъявлением иска не может быть менее 30 дней. В результате чего складывается ситуация, при которой истец вынужден сначала направить контрагенту претензию и только после истечения 15 дней может обратиться в суд с заявлением о предварительных обеспечительных мерах, что позволяет недобросовестному ответчику в течение 15 дней продать спорное имущество третьему лицу.

Таким образом, внесение в Арбитражный процессуальный кодекс РФ изменений, касающихся обязательного досудебного порядка урегулирования споров, по нашему мнению, не достигло преследуемой законодателем цели - ускорения работы судов, поскольку направление претензии в крайне редких случаях обеспечивает получение по ней удовлетворения. В итоге спор все равно будет рассматриваться в суде.

При этом указанным нововведением были созданы дополнительные препятствия для реализации иных инструментов, закрепленных в АПК РФ. Кроме того, как показывает анализ судебных актов, суды в разных регионах по-разному трактуют и применяют эти положения при рассмотрении дел, что нарушает единство судебной практики.

Остается надеяться, что Верховный суд РФ даст разъяснения по всем перечисленным вопросам. А до этого момента в спорных ситуациях придется соблюдать требования АПК формально, в том числе без оглядки на срок претензионного рассмотрения, как, например, в случае подачи встречного иска, т.е. одновременно направлять претензию и подавать иск.