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Как компании защитить свою деловую репутацию

27.04.17 13:20
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Хорошая деловая репутация является одним из важнейших активов компании, позволяющих ей эффективно функционировать и развиваться в условиях делового оборота. 

Когда понадобится защита

Возможность защиты деловой репутации юридических лиц прямо предусмотрена ст.152 Гражданского кодекса РФ о защите чести, достоинства, деловой репутации в отношении граждан. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Несомненно, защита юридическим лицом деловой репутации имеет свои особенности. Характерные признаки нарушения и необходимые условия для обращения фирмы в суд за защитой нарушенных прав были обозначены в обзоре судебной практики Верховного суда РФ от 16.03.2016 г., обзоре судебной практики ВС РФ от 16.02.2017 г.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что противоправный  характер  действий   лица  должен выражаться в распространении вовне (сообщении хотя бы  одному  лицу),  в частности, посредством публикации, публичного выступления, распространения в средствах массовой информации, сети Интернет, с помощью иных средств телекоммуникационной связи,  определенных  сведений  об  истце,   носящих порочащий и не соответствующий действительности характер.

Подведомственность спора

Прежде, чем обратиться с требованием о прекращении распространения, опровержении порочащих сведений, возмещении убытков, необходимо определиться с подведомственностью спора, а также установить надлежащих ответчиков.

Спор рассматривается арбитражным судом, если распространяемые сведения затрагивают интересы истца в сфере предпринимательской деятельности.

Если же спор связан с защитой деловой репутации некоммерческой организации или, например, вытекает из трудовых отношений, то подведомственность арбитражным судам исключается, и иск следует подавать в суд общей юрисдикции. Кроме того, если распространяемые сведения порочат сотрудников фирмы, то суд может решить, что пострадала и деловая репутация данной компании (по таким спорам юридические и физические лица выступают в качестве соистцов).

Ответчиками в спорах о защите деловой репутации выступают как авторы порочащих сведений, так и лица их распространяющие. Так, если оспариваемые сведения распространяются СМИ, то ответчиками выступают автор и редакция, а в случае указания – и лицо, сообщившее порочащие сведения. При распространении сведений в интервью иск предъявляется как к редакции СМИ, так и к участнику интервью.

Как обосновать

Что касается правого обоснования, то для того, чтобы защитить деловую репутацию, юридическому лицу необходимо доказать, что распространяемые сведения:

  • не соответствуют действительности;
  • носят порочащий характер.

Кроме того,  в первом обзоре судебной практики за 2017 год Верховный суд РФ обратил внимание на то, что компания может обратиться в суд за защитой деловой репутации, если сведения о ней сформулированы в качестве утверждения, а не оценочных суждений и мнений, которые не являются предметом судебной защиты.

В частности, высший судебный орган указал, что утверждения о фактах могут быть проверены на предмет соответствия их действительности, в то время как оценочные суждения, убеждения, являющиеся выражением субъективного мнения, такой проверке не подлежат. Исключение составляют оценочные суждения, мнения, убеждения, содержащие информацию оскорбительного характера. 

Также компания может требовать компенсацию за распространение порочащих сведений, для чего необходимо доказать два факта:

  • репутация компании сформировалась до нарушения;
  • в результате публикации спорных сведений возникли неблагоприятные последствия для компании.

При защите деловой репутации с помощью иска о возмещении вреда необходимо учитывать, что под вредом, причиненным деловой репутации, следует понимать   всякое ее умаление, которое проявляется, в частности, в наличии  у   юридического лица убытков, обусловленных распространением порочащих сведений  и   иных неблагоприятных последствиях в виде утраты юридическим  лицом  в   глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах,  утраты  конкурентоспособности,  невозможности    планирования деятельности и т.д.

Таким образом, доказанность лишь факта распространения порочащих сведений без свидетельств несения юридическим лицом убытков в результате причинения вреда уже сформировавшейся деловой репутации фирмы является основанием для удаления и опровержения спорных сведений, но не для взыскания с виновного лица убытков.

В силу того, что защита деловой репутации юридических лиц – сравнительно новое направление судебных споров, положения ст.152 ГК РФ детализированы недостаточно, а судебная практика еще не достигла единообразия, учет указанных особенностей и рекомендаций поспособствует справедливому разрешению спора без затягивания и усложнения процесса.

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Антон Гуров

младший юрисконсульт Консалтинговой компании «Лигал Эксперт»

Специально для Клерк.Ру

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