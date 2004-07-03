Закон о персональных данных. Нужно ли всем сайтам регистрироваться в Роскомнадзоре

Буквально через пару дней, 1 июля 2017 года, вступят в силу поправки, внесенные в Кодекс об административных нарушениях и ужесточающие ответственность за несоблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Закон №152-ФЗ). Достаточно на эту тему было информации, писал об этом и "Клерк".

Но все еще остаются вопросы.

Такое ощущение, что вокруг этой темы просто нагоняется ажиотаж. А что, собственно, произошло-то? В целом, закон не изменился. В него внесли изменения только в части штрафов.

Сейчас по ст. 13.11 КоАП есть только одно нарушение со штрафом 10 000 рублей для юрлиц. После 1 июля их станет семь и общий штраф может составить до 295 000 рублей.

Почему за персональные данные власти взялись именно сейчас? Все штрафы, которые вступают в силу с 1 июля - это самые частые нарушения, выявляемые Роскомнадзором в течение последних пяти лет.

Один из главных вопросов: действительно ли всем сайтам нужно регистрироваться как оператор персональных данных в Роскомнадзоре?

Оказывается, нет. Есть возможность избежать такой необходимости. А как? Данные, которые поступают от пользователей, должны обрабатываться на основании пользовательского соглашения. Подпункт 2 пункта 2 статьи 22 закона №152-ФЗ предусматривает следующее.

«…2. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных: …2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;»

Цитируем:

Если на сайте организации или физического лица есть форма для сбора данных посетителей — например, форма обратной связи, строка для подписки на рассылку, регистрации или личный кабинет, это считается обработкой персональных данных.

Но если на сайте опубликовано пользовательское соглашение, и именно на его основании поступают и обрабатываются данные, то в Роскомнадзор никаких сведений представлять не нужно.