Клерк.Ру
 

Закон о персональных данных. Нужно ли всем сайтам регистрироваться в Роскомнадзоре

28.06.17 15:46
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Буквально через пару дней, 1 июля 2017 года, вступят в силу поправки, внесенные в Кодекс об административных нарушениях и ужесточающие ответственность за несоблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Закон №152-ФЗ). Достаточно на эту тему было информации, писал об этом и "Клерк".

Но все еще остаются вопросы.

Читайте подробнее об ответственности за хранение персональных данных:

Такое ощущение, что вокруг этой темы просто нагоняется ажиотаж. А что, собственно, произошло-то? В целом, закон не изменился. В него внесли изменения только в части штрафов.

Сейчас по ст. 13.11 КоАП есть только одно нарушение со штрафом 10 000 рублей для юрлиц. После 1 июля их станет семь и общий штраф может составить до 295 000 рублей.

Почему за персональные данные власти взялись именно сейчас? Все штрафы, которые вступают в силу с 1 июля - это самые частые нарушения, выявляемые Роскомнадзором в течение последних пяти лет.

Один из главных вопросов: действительно ли всем сайтам нужно регистрироваться как оператор персональных данных в Роскомнадзоре?

Оказывается, нет. Есть возможность избежать такой необходимости. А как? Данные, которые поступают от пользователей, должны обрабатываться на основании пользовательского соглашения. Подпункт 2 пункта 2 статьи 22 закона №152-ФЗ предусматривает следующее.

Цитируем:

«…2. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:

…2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;»

Если на сайте организации или физического лица есть форма для сбора данных посетителей — например, форма обратной связи, строка для подписки на рассылку, регистрации или личный кабинет, это считается обработкой персональных данных.

Но если на сайте опубликовано пользовательское соглашение, и именно на его основании поступают и обрабатываются данные, то в Роскомнадзор никаких сведений представлять не нужно.

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Борис Мальцев
Борис Мальцев

руководитель «Клерк.Ру»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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6 мнений
Клерк
понаехавший Тут
, Москва
У кого какие мнения? Регистрировать Клерк.Ру в Роскомнадзоре или нет 

 Конечно регистрировать. Вы в своей информационной базе уже огромное количество самых разнообразных  персональных данных собрали, а согласия на их обработку не получали. Непорядок.  

Обслуживающий
ToT
, Краснодар

Дискуссии развернулись в группе Вебсарафан и на моей страничке в фейсбуке. Опонненты утверждают, что вывод Клерка сомнителен. 

Клерк
yante
, Новороссийск

понаехавший Тут, Вы писали:

У кого какие мнения? Регистрировать Клерк.Ру в Роскомнадзоре или нет 

 Конечно регистрировать. Вы в своей информационной базе уже огромное количество самых разнообразных  персональных данных собрали, а согласия на их обработку не получали. Непорядок.  

   А что считать "персональными данными"???

  Ники на форуме???

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