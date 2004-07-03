Как изменились правила одобрения сделок для ООО

Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ в законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью были внесены изменения, устанавливающие новые правила одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Указанные изменения не являются революционными, а скорее закрепляют подходы, выработанные судебной практикой, и, тем не менее, могут быть оценены как весьма полезные, поскольку позволяют снять ряд вопросов, ответы на которые раньше могли быть найдены только в судебных актах, при том что последние не всегда отличались единообразием.

Настоящая статья посвящена изменениям, внесенным в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – «Закон об ООО») в части совершения сделок с заинтересованностью и крупных сделок и оценке их практической значимости.

Сделки с заинтересованностью

Первым изменением, на которое стоит обратить внимание, является замена аффилированных лиц на лицо контролирующее и подконтрольное.

Согласно легальному определению, приведенному в п. 1 ст. 45 Закона об ООО контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Соответственно, теперь для целей определения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, необходимо ориентироваться не на аффилированность лиц, а на лиц, признаваемых контролирующими, при этом перечень оснований, исходя из которых определяется заинтересованность, стал закрытым и не может быть уточнен в уставе компании. В целом дефиниция, приведенная в законе, является достаточно понятной, вместе с тем, представляется, что на практике могут возникнуть сложности с определением контролирующих лиц, поскольку информация о заключаемых компаниями соглашениями, касающихся возможности осуществления контроля, не всегда может быть открыта и доступна, в отличие, например от данных ЕГРЮЛ, позволяющих четко установить процент владения долей в уставном капитале.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделок обществом, теперь должны доводить информацию о так называемой потенциальной заинтересованности не только до сведения общего собрания участников общества, но и до сведения совета директоров – в случае его образования.

Важнейшим с практической точки зрения изменением следует признать отмену обязательного предварительного согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По новым правилам Общество (в лице единоличного исполнительного органа) обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников, а при наличии в обществе совета директоров (наблюдательного совета) – также незаинтересованных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Указанные извещения направляются в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания его участников.

Член совета директоров, а также участники (участник), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества, получившие извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также генеральный директор, вправе потребовать получения согласия на совершение сделки.

Помимо направления извещения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, компания обязана вести отчет о заключенных в отчетном году сделках. Отчет утверждается единоличным исполнительным органом общества, а также советом директоров (наблюдательным советом) общества и ревизионной комиссией (ревизором) общества в случае, если их создание предусмотрено уставом. Такой отчет предоставляется для ознакомления всем, лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании участников общества, при подготовке к его проведению.

Федеральный закон № 343-ФЗ также внес коррективы в Закон об ООО в части определения органа, к компетенции которого относится согласование сделок с заинтересованностью. Ранее сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требовали одобрения общего собрания участников общества, по новым правилам согласие на совершение сделки может быть получено от общего собрания участников, а в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества также от совета директоров общества, в случае его образования в компании.

Уставом общества (на основании единогласного решения всех участников) может быть установлен отличный от установленного Законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также установлено, что такой порядок к сделкам, совершаемым обществом, не применяется.

Крупные сделки

Согласно п. 1 ст. 46 Закона об ООО крупной теперь считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности компании и при этом подпадающая под установленные законом критерии. Обращает на себя внимание тот факт, что в прежней редакции закона на первый план были выдвинуты критерии крупности, и лишь потом приводилось положение, устанавливающее исключение из общего правила, - сделка не признавалась крупной, если она совершалась в процессе обычной хозяйственной деятельности. Подобные изменения, по мнению автора, являются отражением изменения общего подхода законодателя к определению крупной сделки, за исключением закреплен статус правила. Предполагается, что новый подход сократит количество, одобряемых сделок и как следствие упростит жизнь контрагентам.

Понятие сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, также закреплено в Законе, согласно которому таковыми являются любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

Порог крупности сохранился – 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но скорректирован перечень сделок, а также величины, на которые следует ориентироваться при определении крупных сделок.

Касаемо перечня следует отметить, что он был расширен, в том числе с учетом складывающейся судебной практики, в результате чего крупными теперь могут признаваться сделки предусматривающие обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.

В отношении величин, принимаемых к сравнению при определении крупных сделок, в п. 2 ст. 46 Закона об ООО закреплено следующее: в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества, а при приобретении акций – цена всех акций, которые могут быть приобретены обществом по такой сделке в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

Таким образом, законодатель в какой-то мере исключил злоупотребления, допускаемые при совершении сделок, выражающиеся в том, что имущество с низкой балансовой стоимостью, в действительности являющееся довольно ценным активом, могло отчуждаться без необходимого одобрения.

Компетенция органов управления в обществе по одобрению крупных сделок сохранена без изменений.

Применительно к решению об одобрении сделки следует отметить изменение терминологии, теперь решение о предварительном согласовании именуется согласием на совершении сделки, а о последующем – одобрением сделки. Правовые последствия для обоих решений идентичны.

Сведения, которые в обязательном порядке должны быть указаны в решении о согласии на совершении крупной сделки (ее одобрении) были скорректированы, законодатель, следуя тенденциям правоприменительной практики, закрепил возможность указания в решении о согласии не только конкретной цены сделки, но и ее диапазона либо способа определения. Теперь решение может также содержать: согласие на совершение ряда аналогичных сделок; на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение; на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно; срок, в течение которого действительно такое решение (если такой срок в решении не указан, согласие, по общему правилу, считается действующим в течение одного года с даты его принятия). Крупная сделка может быть также заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном настоящим Законом об ООО.

Вышеуказанные правила применяются также к решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; дополнительно необходимо указывать лицо (лица), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), таковым признается.

Изменения коснулись также правил оспаривания крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Не останавливаясь подробно на данном вопросе кратко все же отметим, что с внесением изменений был скорректирован перечень лиц, имеющих право обжаловать сделку – в него включены члены совета директоров, а также установлен процент участия в уставном капитале компании, при соблюдении которого участники вправе обжаловать сделку (1%). Также необходимо отметить, что из Закона исключен обязательный критерий, при наличии которого сделка могла признаваться недействительной – теперь доказывать причинение убытков обществу необязательно. Расширен также перечень исключений, на которые правила о крупных сделках и сделках с заинтересованностью не распространяются.

Подводя итог, необходимо отметить общую либеральную направленность внесенных изменений, которые безусловно заслуживают положительной оценки – количество сделок, требующих обязательного одобрения ради соблюдения одних лишь формальностей должно быть уменьшено. Законодатель устранил ряд вопросов, ответы на которые ранее давались только правоприменительной практикой. В то же время новые положения Закона (например, критерии, исходя из которых сделка признается совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности) должны быть проверены на практике, и их окончательная оценка может быть дана только по прошествии времени.