Семь аспектов судебного приказа в арбитражном процессе: руководство пользователя

Ровно год, с 1 июля 2016 года появилась возможность получить судебный приказ в арбитражном суде, поскольку АПК РФ был дополнен новой главой 29.1 «Приказное производство». А не так давно в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 были освещены важные аспекты, связанные с приказным производством. Расскажем, как на практике работать с приказным судопроизводством. Что такое судебный приказ и «с чем его едят»? Ниже приведены 7 нюансов о судебном приказе, которые полезно знать не только юристам, но и самим предпринимателям в целях эффективной защиты своих прав.

Что такое судебный приказ? Судебный приказ – судебный акт, который является одновременно исполнительным документом, и может быть вынесен судьей единолично, в ускоренном порядке, по ограниченному перечню требований.

По каким требованиям можно получить судебный приказ? Судебный приказ может быть получен по следующим требованиям: Денежные обязательства, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров , которые должником признаются, но не исполняются.

, которые должником признаются, но не исполняются. Цена заявленных требований не должна превышать 400 000 руб., включая сумму основного долга и проценты .

Требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.

в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. Цена заявленного требования также не должна превышать 400 000 руб.

Взыскание обязательных платежей и санкций, если их размер не превышает 100 000 рублей. Получение судебного приказа в этом случае – прерогатива территориальных органов ФНС, ПФР и ФСС. Важно: размер денежной суммы, указываемой в заявлении о выдаче судебного приказа, должен быть определен в твердой денежной сумме и не подлежит пересчету на дату выдачи судебного приказа, а также фактического исполнения денежного обязательства. Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, в частности, следующие требования: о возмещении убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) договора,

о компенсации морального вреда,

о расторжении договора,

о признании сделки недействительной,

в других случаях (см. п. 12 постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62).

Подача заявления в порядке приказного производства – не право, а обязанность Если заявленное требование соответствует вышеуказанным критериям, то взыскатель обязан обращаться с заявлением о выдаче судебного приказа, а не с исковым заявлением, так как оно в таком случае подлежит возврату (пп.1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ). В то же время, если вместо заявления о судебном приказе было подано исковое заявление, то с большой долей вероятности (только если суд не установит очевидной бесспорности заявленного требования) оно будет принято к производству и рассмотрено судом по существу.

Основной критерий приказного производства – бесспорность требований Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником. Требование взыскателя следует рассматривать как признаваемое должником, если несогласие с заявленным требованием и обосновывающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд документов. Это означает, что бесспорность требований может следовать не только из признания долга должником (подписания акта сверки, гарантийного письма и пр.), но и просто из подписанных «закрывающих» документов (актов выполненных работ и т.д.).

В какие сроки можно получить судебный приказ? Судебный приказ выдается в очень краткие сроки – от 20 дней с момента обращения в суд. Это выгодно отличает приказное производство от общего искового порядка рассмотрения дела, когда с момента подачи иска до получения исполнительного листа проходит в среднем 6 месяцев. В целом процедура приказного производства выглядит следующим образом: сторона обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа (прикладывает к нему необходимые документы – см. ст. 229.3 АПК РФ);

в течение следующих 5 рабочих дней суд выносит определение о принятии заявления к рассмотрению, если требование может быть рассмотрено в порядке приказного производства (не нарушена подсудность, из заявления или приложенных документов не усматривается спора о праве и др.), если нет – суд выносит определение о возвращении заявления (если нарушения устранимы) или определение об отказе в принятии заявления (если возможность приказного производства отсутствует), информация об этом размещается на сайте kad.arbitr.ru ;

суд выносит определение о принятии заявления к рассмотрению, если требование может быть рассмотрено в порядке приказного производства (не нарушена подсудность, из заявления или приложенных документов не усматривается спора о праве и др.), если нет – суд выносит определение о возвращении заявления (если нарушения устранимы) или определение об отказе в принятии заявления (если возможность приказного производства отсутствует), информация об этом размещается на сайте kad.arbitr.ru в течение следующих 5 рабочих дней суд без вызова сторон выносит судебный приказ;

суд без вызова сторон выносит судебный приказ; в течение следующих 5 рабочих дней судебный приказ направляется должнику;

судебный приказ направляется должнику; в течение 10 дней после получения судебного приказа должник вправе направить возражения о его исполнении (движение корреспонденции суд имеет право отслеживать по официальному сайту ФГУП «Почта Росии », не дожидаясь «возвратного конверта»);

после получения судебного приказа должник вправе направить возражения о его исполнении (движение корреспонденции », не дожидаясь «возвратного конверта»); если в указанный срок должник не представил возражения, взыскателю выдается второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению (если возражения поступили – выносится определение об отмене судебного приказа, где разъясняется право обратится с исковым заявлением в общем порядке).

Госпошлина: 50 % и возможность зачета при подаче иска Госпошлина по требованию о выдаче судебного приказа подлежит уплате в размере 50 % госпошлины, подлежащей уплате при предъявлении иска. Не надо боятся «потерять» государственную пошлину – если суд возвратит заявление о выдаче судебного приказа, откажет в его принятии или судебный приказ будет отменен, уплаченная государственная пошлина может быть зачтена при последующем предъявлении соответствующего искового заявления (пп. 13 п. 1 ст. 333.20, пп. 7 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).