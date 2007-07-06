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Семь аспектов судебного приказа в арбитражном процессе: руководство пользователя

03.07.17 07:55

Ровно год, с 1 июля 2016 года появилась возможность получить судебный приказ в арбитражном суде, поскольку АПК РФ был дополнен новой главой 29.1 «Приказное производство». А не так давно в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 были освещены важные аспекты, связанные с приказным производством. Расскажем, как на практике работать с приказным судопроизводством.

Что такое судебный приказ и «с чем его едят»? Ниже приведены 7 нюансов о судебном приказе, которые полезно знать не только юристам, но и самим предпринимателям в целях эффективной защиты своих прав.

Что такое судебный приказ?

Судебный приказ –  судебный акт, который является одновременно исполнительным документом, и может быть вынесен судьей единолично, в ускоренном порядке, по ограниченному перечню требований.

По каким требованиям можно получить судебный приказ?

Судебный приказ может быть получен по следующим требованиям:

  • Денежные обязательства, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, которые должником признаются, но не исполняются.
  • Цена заявленных требований не должна превышать 400 000 руб., включая сумму основного долга и проценты.
  • Требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
  • Цена заявленного требования также не должна превышать 400 000  руб.
  • Взыскание обязательных платежей и санкций, если их размер не превышает 100 000 рублей. Получение судебного приказа в этом случае – прерогатива территориальных органов ФНС, ПФР и ФСС.

Важно: размер денежной суммы, указываемой в заявлении о выдаче судебного приказа, должен быть определен в твердой денежной сумме и не подлежит пересчету на дату выдачи судебного приказа, а также фактического исполнения денежного обязательства.

Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, в частности, следующие требования:

  • о возмещении убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) договора,
  • о компенсации морального вреда,
  • о расторжении договора,
  • о признании сделки недействительной,
  • в других случаях (см. п. 12 постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62).

Подача заявления в порядке приказного производства – не право, а обязанность

Если заявленное требование соответствует вышеуказанным критериям, то взыскатель обязан обращаться с заявлением о выдаче судебного приказа, а не с исковым заявлением, так как оно в таком случае подлежит возврату (пп.1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

В то же время, если вместо заявления о судебном приказе было подано исковое заявление, то с большой долей вероятности (только если суд не установит очевидной бесспорности заявленного требования) оно будет принято к производству и рассмотрено судом по существу.

Основной критерий приказного производства – бесспорность требований

Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником.

Требование взыскателя следует рассматривать как признаваемое должником, если несогласие с заявленным требованием и обосновывающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд документов.

Это означает, что бесспорность требований может следовать не только из признания долга должником (подписания акта сверки, гарантийного письма и пр.), но и просто из подписанных «закрывающих» документов (актов выполненных работ и т.д.).

В какие сроки можно получить судебный приказ?

Судебный приказ выдается в очень краткие сроки  – от 20 дней с момента обращения в суд. Это выгодно отличает приказное производство от общего искового порядка рассмотрения дела, когда с момента подачи иска до получения исполнительного листа проходит в среднем 6 месяцев.

В целом процедура приказного производства выглядит следующим образом:

  • сторона обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа (прикладывает к нему необходимые документы – см. ст. 229.3 АПК РФ);
  • в течение следующих 5 рабочих дней суд выносит определение о принятии заявления к рассмотрению, если требование может быть рассмотрено в порядке приказного производства (не нарушена подсудность, из заявления или приложенных документов не усматривается спора о праве и др.), если нет – суд выносит определение о возвращении заявления (если нарушения устранимы) или определение об отказе в принятии заявления (если возможность приказного производства отсутствует), информация об этом размещается на сайте kad.arbitr.ru;
  • в течение следующих 5 рабочих дней суд без вызова сторон выносит судебный приказ;
  • в течение следующих 5 рабочих дней судебный приказ направляется должнику;
  • в течение 10 дней после получения судебного приказа  должник вправе направить возражения о его исполнении (движение корреспонденции суд имеет право отслеживать по официальному сайту ФГУП «Почта Росии», не дожидаясь «возвратного конверта»);
  • если в указанный срок должник не представил возражения, взыскателю выдается второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению (если возражения поступили – выносится определение об отмене судебного приказа, где разъясняется право обратится с исковым заявлением в общем порядке).

Госпошлина: 50 % и возможность зачета при подаче иска

Госпошлина по требованию о выдаче судебного приказа подлежит уплате в размере 50 % госпошлины, подлежащей уплате при предъявлении иска.

Не надо боятся «потерять» государственную пошлину  – если суд возвратит заявление о выдаче судебного приказа, откажет в его принятии или судебный приказ будет отменен, уплаченная государственная пошлина может быть зачтена при последующем предъявлении соответствующего искового заявления (пп. 13 п. 1 ст. 333.20, пп. 7 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).

Судебный приказ как альтернатива обязательному досудебному порядку урегулирования спора

В настоящее время в АПК РФ (ч. 5 ст. 4) по общему правилу установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора со сроком ответа на претензию в 30 дней.

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора при обращении за судебным приказом не требуется, а в случае отмены судебного приказа соблюдение требований ч. 5 ст. 4 АПК РФ необязательно!

Соответствующие разъяснения даны в п. 7 постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62.

Таким образом, приказное производство может являться альтернативой направления контрагенту претензии.

Итак, если вы на стороне Взыскателя, не забывайте о возможности (или даже необходимости) предъявления заявления о выдаче судебного приказа. Но поскольку любой может оказаться на стороне должника, необходимо не только оперативно реагировать на судебную корреспонденцию, но и в целом предельно внимательно отслеживать ее получение. Не лишним будет и «подписаться» на картотеку арбитражных дел, для того чтобы отслеживать арбитражные дела еще на стадии их возбуждения.

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Владимир Мосин

ведущий специалист ООО Консалтинговая компания "Лигал Эксперт"

Специально для Клерк.Ру

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