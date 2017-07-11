Досудебный порядок урегулирования споров изменится с 12 июля 2017

Что произошло? Президент России подписал Федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ, который внёс ряд важных поправок в АПК РФ и ГК РФ, касающихся досудебного порядка урегулирования споров.

Когда Закон № 147-ФЗ вступает в силу? Документ начнёт применяться с 12 июля 2017 года.

В чем суть изменений? В АПК РФ уточнён перечень случаев, когда досудебный порядок является обязательным. Так, расширен перечень дел, по которым не требуется соблюдения досудебного порядка (в частности, в этот перечень включены дела приказного производства). В ГК РФ установлен досудебный порядок урегулирования отдельных категорий споров, связанных с защитой интеллектуальных прав.

Для чего был принят Закон? Основная цель принятия Закона - расширение возможностей решения споров в сфере интеллектуальных прав в досудебном порядке. Дело в том, что в настоящее время правообладатели обращаются в суд за защитой своих нарушенных интеллектуальных прав, не пытаясь до этого разрешить спор во внесудебном порядке. При этом стороны часто встречаются только в суде, хотя так называемый нарушитель мог бы своевременно устранить проблему, если бы ему о ней стало известно заранее. В целях снижения конфликтности в данной сфере Законом устанавливается по отдельным категориям дел обязательный досудебный порядок разрешения споров, в рамках которого стороны должны попытаться урегулировать спор самостоятельно.

В каких случаях теперь нужно будет соблюдать досудебный порядок? Перечень исключений выделен в отдельный абз.4 части 5 ст. 4 АПК РФ и при этом в него добавлены: дела приказного производства; дела, связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов; дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. В обновлённой части 5 ст. 4 АПК РФ перечислены гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения и в случаях, когда досудебный порядок установлен законом или договором. При этом ст. 1252 ГК РФ дополнена новым п. 5.1, устанавливающим досудебный порядок урегулирования споров между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о возмещении убытков или выплате компенсации за нарушение исключительных прав.

По каким ещё делам нужно будет соблюдать досудебный порядок? Согласно поправкам в ст. 1486 ГК РФ досудебный порядок урегулирования распространен на споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Как соблюсти досудебный порядок по спорам о прекращении охраны товарного знака? Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор с заинтересованным лицом об отчуждении исключительного права на знак. Такое предложение может быть направлено не ранее чем через 3 года с даты госрегистрации знака.

В какой срок можно будет обратиться в суд с иском о прекращении охраны товарного знака? Обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака заинтересованное лицо может, если правообладатель не подаст заявление об отказе и не заключит договор об отчуждении в течение 2 месяцев со дня направления предложения. Обратиться в суд можно в течение 30 дней по истечении указанных 2 месяцев (абз. 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

В каких случаях теперь можно обойтись без соблюдения досудебного порядка? Досудебное урегулирование также не требуется (если иное не предусмотрено законом) при обращении в арбитражный суд прокурора, госорганов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере экономической деятельности, необязательно соблюдать претензионный порядок при урегулировании споров о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и о банкротстве.