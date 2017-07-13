15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных

Что бы делал Лос-Анджелес с его всемирно известным Голливудом без юристов. Город, в котором стоят очереди к юристам с вопросами о защите авторских прав и ущербе от пластической хирургии. Город, в котором юристы играют огромную роль, особенно когда надо подписать контракт, напечатанных крохотным шрифтом, или вытащить очередную звезду с запавшими глазами от недосыпа и употребления всего, чего только можно и нельзя, под залог да направить в реабилитационный центр. От язвительного Генри Драммонда и чудаковатого мистера Линкольна до Дэнни Коффи и аристократичного Аттикуса Финча – все эти юристы с экрана помогли создать запоминающиеся образы, известные далеко за пределами Голливуда и получившие ни одну награду. Американская ассоциация юристов опросила известных юристов о том, какой фильм заслуживает звания лучшей киноленты про их профессию и закон.

Убить пересмешника (To Kill A Mockingbird), 1962 Актёр Грегори Пек, преисполненный своего легендарного достоинства и грации, сыграл Аттикуса Финча, адвоката из маленького городка, о котором в своей книге поведала Харпер Ли. Персонаж вошел в историю литературы, а позднее кинематографа, как пример честного адвоката. Неувядающая классика, повествующая о человеке, для которого справедливость и мужество стоит выше расовых предрассудков. История происходит в течение трёх лет с момента кульминации Великой депрессии, в городе Мейкоб, штат Алабама. Незаметный, тихий алабамский адвокат Аттикус Финч берётся за заранее проигрышное дело. Он защищает чернокожего Тома Робинсона (его играет Брок Питерс), которого обвинили в изнасиловании молодой белой женщины. Храбрость адвоката очень важна для его 6-летней дочери (её сыграла Мэри Бэдам). Его поступок закладывает такие понятия, как благородство, непоколебимая вера в верховенство закона. Когда городской пьяница спрашивает Аттикуса: «Что ты за человек такой?», непроизнесённый ответ очевиден: одновременно уверенный в себе юрист и честный человек, каким каждый из нас надеется стать. Детали: 3 статуэтки «Оскар», номинирован на премию в 8 категориях. «Финч» — это второе имя отца Ли.

12 разгневанных мужчин (12 Angry Men), 1957 Фильм, который спродюссировал Генри Фонда. Он же сыграл в нём главную роль (присяжный №8). Экранизация одноимённой пьесы Реджинальда Роуза. Двенадцать присяжных заседателей в совещательной комнате решают, виновен ли подросток пуэрториканец, выросший в трущобах, в убийстве собственного отца. Чтобы завершить дискуссию и принять единое решение, мужчины испытывают себя эмоционально. На первый план выходят предрассудки, предубеждения, психологический багаж каждого присутствующего. Роуз писал свою пьесу, основываясь на собственном опыте присяжного. Адаптировал для ТВ пьесу Сидни Люмет (его режиссёрский дебют). Детали: три номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года. Проиграл из-за победы по этим же номинациям фильма «Мост через реку Квай» (The Bridge on the River Kwai).

Мой кузен Винни (My Cousin Vinny), 1992 Винсент «Винни» Гамбини (его сыграл Джо Пеши) – грубоватый юрист из Бруклина, который совсем недавно с шестой попытки сдал экзамен в коллегию адвокатов. В суде он ни разу не был. Но вот однажды к нему за помощью обращается двоюродный брат – Билли. Бесшабашного Билли и его дружка ошибочно обвинили в убийстве продавца в глубоко провинциальном городке в штате Алабама, где они были проездом. Думая, что их обвиняют в мелкой магазинной краже, они подписали признания. Воплощением верховенства закона выступает судья Чемберлен Халлер (сыграл Фред Гуинн). Слоганом к фильму была фраза «Всё, что он сказал – бред сивой кобылы». Он как нельзя лучше отражает суть дела, в котором главное – были не показания, а результаты трасологической экспертизы следов шин, оставленных бьюиком Skylark 1964 года. Несмотря на то что фильм, по большей части, является кинокомедией, многие юристы считают что он наиболее точно отображает реалии американской системы правосудия, в отличие от большинства фильмов и сериалов, и его нередко показывают в юридических факультетах, как пример. Детали: Мариса Томей (Marisa Tomei) получила «Оскар» за роль второго плана.

Анатомия убийства (Anatomy of a Murder), (1959) Чёрно-белая юридическая драма режиссёра Отто Премингера. Экранизация одноимённого романа-бестселлера (1958) Джона Воелькера, адвоката верховного мичиганского суда, писавшего под псевдонимом Роберт Трэвер. Основа сюжета – случай из практики Воельекера. Адвокат защищал лейтенанта армии, застрелившего владельца бара, который якобы изнасиловал его жену. На судебном заседании адвокат использовал редкую версию защиты, показав, что на момент убийства Петерсон находился в состоянии краткой невменяемости. Это состояние он называл «непреодолимый импульс». Такую линию защиты не использовали в мичиганском правосудии с 1886 года. Любопытно, что в фильме судью сыграл адвокат Джозеф Уэлш, который действительно представлял лейтентанта Макартни на слушании. Детали: фильм был номинирован на 7 категорий «Оскар». Проиграл в номинации «Лучший фильм» эпической ленте «Бен Гур».

Пожнёшь бурю (Inherit the Wind), 1960 Два старых «льва» телевидения – Спенсер Трейси и Фредерик Марч, сыграли двух старых львов права. Создан по мотивам одноимённой пьесы Джерома Лоуренса и Роберта Эдвина Ли, которая была написана на основе материалов так называемого «обезьяньего процесса» (дело Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса, 925-26 годы). В киносценарии использовались Название пьесы и книги восходит к цитате из Книги притчей Соломоновых: «Посеешь ветер, пожнешь бурю». Детали: 4 номинации «Оскар». Серебряный медведь Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и лучший фильм для детей.

Свидетель обвинения (Witness for the Prosecution), 1957 Легендарный Билли Уайлдер («В джазе только девушки», «Квартира») стал режиссером адаптированного сценария по произведению Агаты Кристи. Чарльз Лотон воплотил на экране тяжело больного адвоката, которому врачи запретили заниматься уголовными делами, но который все-таки берётся за одно, помогая распутать хитроумное убийство. Жена актёра сыграла в фильме его сиделку. Тайрон Пауэр перевоплотился в адвоката-плейбоя, а великолепная Марлен Дитрих стала его женой на экране. Слоган рекламной кампании фильма: «Вы будете говорить об этом, но, пожалуйста, оставьте в секрете финал». Детали: 6 номинаций премии «Оскар». Дитрих была сломлена, когда узнала, что её нет в списке номинантов.

Правонарушитель Морант (Breaker Morant), 1980 Австралийский режиссер Брюс Бересфорд адоптировал пьесу Кеннета Роса. Фильм рассказывает о судебном процессе над австралийским офицером, состоявшимся во время англо-бурской войны. Действие происходит в 1901 году. Троих карабинеров судят за убийство нескольких бурских партизан и немецкого миссионера. Их защищает адвокат-новичок майор Томас. Детали: номинация на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Филадельфия (Philadelphia), 1993 Том Хэнкс получил «Оскара» за роль адвоката-гея, которого уволили из фирмы из-за того, что он болел СПИДом. Оскар получила и заглавная композиция к фильму за автороством Брюса Спрингстена. «Филадельфия» стал одним из первых фильмов на тему гомосексуальности, СПИДа и гомофобии. Детали: Сценаристов вдохновила история жизни адвоката Джеффри Бауэрса, семья которого подала в суд на создателей фильма. Позже иск отозвали.

Эрин Брокович (Erin Brockovich), 2000 Биографический фильм режиссёра Стивена Содерберга, основанный на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович, боровшейся за права жителей сообщества Хинкли (Hinkley) штата Калифорния против корпорации «Pacific Gas and Electric Company», загрязнявшей грунтовые воды города канцерогенным шестивалентным хромом, вызывающим онкологические заболевания у горожан. Главную героиню сыграла Джулия Робертс, удостоенная за эту роль многочисленных кинопремий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Детали: Реальная Эрин Брокович сыграла эпизодическую роль официантки ресторана.

Приговор (The Verdict), 1982 Главный герой, которого сыграл Пол Ньюман, некогда успешный, но, увы, спившийся адвокат Фрэнк Гэлвин. Его знакомый и бывший старший партнёр Микки из жалости передает ему довольно ординарное и малоперспективное дело — юридическую поддержку иска родственников впавшей в кому роженицы против врачей католического госпиталя, который по всем обычаям должен разрешиться во внесудебном порядке. В случае успешного исхода дела семья пострадавшей получит компенсацию, а госпиталь избежит ненужной огласки. Его оппонента в суде играет Мило О’Ши. Еще один фильм Сидни Люмета («12 разгневанных мужчин», «Собачий полдень»). Детали: 5 номинаций премии «Оскар».

Презумпция невиновности (Presumed Innocent), 1990 Экранизация одноимённого романа адвоката Скотта Туроу. Хариссон Форд сыграл окружного прокурора Расти Сэбича. Прокурор скрывает от сослуживцев и семьи адюльтер с подчинённой Каролин, пока её не находят умершей насильственной смертью. Одним из подозреваемых становится сам прокурор. Детали: продюссировал фильм Алан Пакула, который раньше выступал продюссером фильма «Убить пересмешника».

Нюрнбергский процесс (Judgment at Nuremberg), 1961 Основана на реальных событиях — «малых» Нюрнбергских процессах. Слушаются дела судей, служивших нацистскому режиму. Главный обвиняемый — известный немецкий судья Эрнст Янинг, добившийся уважения в Германии задолго до прихода к власти Гитлера. Дело ведет опытный американский судья Ден Хэйвуд (Спенсер Трэйси), которому предстоит разобраться в этом сложном и неоднозначном деле. Режиссёр – Стэнли Крамер. Детали: 11 номинаций на премию «Оскар», две статуэтки.

Человек на все времена (A Man for All Seasons), 1966 Историческая драма Пола Скофилда о сэре Томасе Море, лорде-канцлере в эпоху Тюдоров, выдающимся юристе и философе. В основе сюжета – конфликт между королём Генрихом VIII и Римской Католической церковью из-за отказа разводить английского монарха, чтобы тот женился на Анне Болейн. Фильм снят по сценарию Роберта Болта. Один из монологов Мора часто цитируют в американских судах: «Я знаю, что такое правильно с точки зрения юриспруденции, а не с точки зрения человека. Эта страна густо «засажена» законами, от берега до берега – человеческими законами, не божьими. И если вы попробуете их вырубить под корень, причем вы – всего лишь человек, сможете ли потом устоять против ветра без деревьев, которые вас от него всё это время защищали?». Детали: фильм выиграл 6 статуэток «Оскар», включая номинации «Лучшая картина» и «Лучший режиссер» (Фред Циннеманн).

Несколько хороших парней (A Few Good Men), 1992 Том Круз играет молодого и самоуверенного военного адвоката, лейтенанта ВМФ США Дэниела Кэффи в драме режиссера Роба Райнера. Экранизация пьесы Аарона Соркина (создателя «Западного крыла»). На американской военной базе Гуантанамо погибает рядовой Уильям Сантьяго. Арестованы двое виновных: рядовой Дауни и капрал Доусон из взвода Сантьяго. Изучая дело, адвокатура дивизии приходит к выводу, что виновные применили к погибшему «красный код» (англ. Code red; неуставную систему наказаний со стороны сослуживцев). Командира базы, полковника Джессапа, играет Джек Николсон, получивший за свою роль премию Оскар в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Детали: Соркин написал свою пьесу, основываясь на реальном деле. 4 номинации на премию «Оскар».