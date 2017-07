15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных

12 разгневанных мужчин (12 Angry Men), 1957

Фильм, который спродюссировал Генри Фонда. Он же сыграл в нём главную роль (присяжный №8). Экранизация одноимённой пьесы Реджинальда Роуза.

Двенадцать присяжных заседателей в совещательной комнате решают, виновен ли подросток пуэрториканец, выросший в трущобах, в убийстве собственного отца.

Чтобы завершить дискуссию и принять единое решение, мужчины испытывают себя эмоционально. На первый план выходят предрассудки, предубеждения, психологический багаж каждого присутствующего.

Роуз писал свою пьесу, основываясь на собственном опыте присяжного. Адаптировал для ТВ пьесу Сидни Люмет (его режиссёрский дебют).

Детали: три номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года. Проиграл из-за победы по этим же номинациям фильма «Мост через реку Квай» (The Bridge on the River Kwai).