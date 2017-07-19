Автор статьи: адвокат по возврату лизинговых платежей Дигин В.А..

Современное законодательство закрепляет за лизингодателем право одностороннего расторжения соответствующего договора, но как сделать это грамотно? МЮЦ «Адвокат Дигин, Воротников и партнеры» много лет практикует оптимальное аннулирование договоров лизинга, учитывающее баланс интересов контрагентов и сохранение деловой репутации своих доверителей.

Расторжение договора лизинга в одностороннем порядке

Основными последствиями подобного прекращения договора финансовой аренды по инициативе арендодателя выступают:

правомочность изъятия имущества у лизингополучателя в том техническом состоянии, в котором она была предоставлена с учетом изношенности, предусмотренной производителем или положениями контракта;

если техника не была возвращена либо были нарушены сроки ее передачи собственнику, лизингодатель вправе потребовать взыскания компенсации с нанимателя за нарушение данного обязательства.

Основания расторжения договора лизинга

Гражданское законодательство обеспечило право каждого из участников сделки на расторжение договора лизинга на основаниях:

значительных недочетов при реализации договорных обязательств;

иных случаев, регламентированных законодательными нормами или положениями договора лизинга.

Как утверждено ст. 625 ГК РФ, досрочное расторжение договора лизинга по инициативе лизингодателя является законным, если получатель лизинга:

замечен в нецелевом применении арендованного имущества;

пользуется собственностью, переданной ему по договору, со значительными нарушениями условий соглашения;

значительно ухудшил качественные характеристики арендуемого оборудования по сравнению с естественным износом или износом, предусмотренным договором;

несвоевременно вносил платежи свыше двух раз;

не осуществил мероприятия по устранению технической неисправности имущества в порядке, определенном контрактом или иными нормативными актами.

Порядок расторжения договора лизинга

Нормы ГК РФ, регламентирующих проблемы досрочного прекращения гражданско-правовых сделок, сделали возможными два способа прекращения договора финансовой аренды по инициативе арендодателя:

внесудебное аннулирование договора: по обоюдному согласию сторон, путем отказа от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке;

подача искового заявления в суд.

Последовательность мероприятий при разрешении разногласий без привлечения суда выглядит следующим образом:

отправка деловому партнеру предупреждения о необходимости исполнить нарушенные обязательства в разумные сроки;

отправка письма -уведомления о расторжении договора, в случае если контрагент не принял мер по устранению неисполненных обязательств;

достижение договоренности об одностороннем расторжении сделки;

закрепление положений в соответствующем соглашении;

составление акта приемки-передачи собственности.

Если арендатор не согласен с условиями расторжения либо не отвечает не письмо, договор не будет считаться прекращенным. В таком случае алгоритм действий лизингодателя строится следующим образом:

сбор доказательств, подтверждающих право арендодателя на расторжение сделки в одностороннем порядке;

передача иска в суд соответствующей юрисдикции по месту регистрации ответчика.

Расторжение договора лизинга по соглашению сторон

Действие практически любых лизинговых договоров можно расторгнуть по соглашению обеих сторон, кроме тех, которые предусматривают запрет на аналогичное аннулирование, что указано в ст. 450 ГК РФ.

Чтобы расторгнуть договор с согласия обеих сторон по инициативе лизинговой компании, необходимо выполнить следующие действия:

отправить уведомление о своем намерении прекратить договорные отношения. Уведомление должно содержать в себе: описание существенных оснований прекращения договора, возможность потенциальных негативных последствий для контрагента, если он решить не прекращать договор;

если лизингополучатель изъявил свое согласие - составить приложение к основному договору о прекращении обязательств, в котором традиционно указываются следующие положения: отсутствие взаимных претензий обоих участников сделки, момент, когда договор признан расторгнутым, а договорные обязательства – прекращенными.



В числе оснований для прекращения действия договора по совместному соглашению чаще всего выступают:

невозможность передачи приобретенного оборудования лизингополучателю в положенный договором срок в силу технических причин;

предмет договора лизинга не пригоден для целевого использования по причинам, не зависящим от арендодателя;

иные обстоятельства, за которые лизингодатель не может отвечать.

Односторонний отказ лизингодателя от исполнения обязательств

Право на односторонний отказ у лизинговой компании возникает, если данное условие предусмотрено соответствующим договором. Основной законодательной базой в данном случае выступают:

положения ГК РФ (ст. 310, 450);

закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

В договоре должны также содержаться обстоятельства, наступление которых дает основание лизингодателю дожидаться фактического окончания договора. Только при наличии этих двух параметров – право на отказ от договорных обязательств и перечень оснований для такого отказа – арендодатель вправе прекратить договор, отправив предварительное уведомление.

Основным последствием одностороннего отказа от исполнения обязательств является необходимость выплаты денежной компенсации лизингополучателю.

Уведомление о расторжении договора лизинга

Данный вид документа играет ключевую роль при расторжении договора, а значит, к его оформлению необходимо отнестись как можно более внимательно и ответственно. Закон не предусматривает строгих правил составления данной категории письма, однако при его написании необходимо учитывать форму, утвержденную основным договором лизинга. Так, если в договоре указана необходимость отправки уведомления по почте, а лизингодатель выслал его электронным письмом, уведомление не будет считаться отправленным.

Кроме того, необходимо соблюдать формальные правила составления юридических писем и общие положения деловой переписки:

указать дату и место составления письма;

вписать номер расторгаемого договора;

в свободной форме, но убедительно изложить обстоятельства, вызвавшие необходимость расторжения сделки;

сообщить об обязательствах, возникших у обеих сторон в данной ситуации;

подписать уведомление должен его составитель, а также уполномоченное на это лицо: главный бухгалтер, исполнительный или генеральный директор фирмы.

Сроки прекращения сделки определяются:

условиями контракта;

законодательством – в продолжение семи дней, если в договоре не указаны иные даты аннулирования сделки.

Досрочное расторжение договора лизинга в суде

Расторгнуть договор указанной категории до его фактического завершения можно в ходе судебного разбирательства при наличии следующих условий:

для этого имеются законные основания, и истец может их доказать;

в договоре учтено право лизинговой компании на расторжение договора в одностороннем порядке;

значительно изменились обстоятельства, влияющие на возможность реализации обязательств по сделке.

Если исковые требования арендодателя будут удовлетворены, договор признается расторгнутым с момента вынесения судебного приговора.

В целях минимизации финансовых и правовых рисков еще на этапе составления договора лизинга необходимо предусмотреть все условия, который учитывают интересы сторон и в то же время не противоречат законодательной базе. Сделать это под силу только профессиональным юристам, ведь лизинговый договор совмещает в себе черты договоров аренды и купли-продажи, что ставит его в исключительное положение в виду несформированности сферы лизинга в России и отечественной законодательной базы, а также противоречивой юридической практики.

МЮЦ «Адвокат Дигин, Воротников и партнеры» закрепил за собой репутацию надежного делового партнера, обладающего обширным опытом составления оптимальных договоров лизинга, учитывающих законные интересы и обстоятельства наших доверителей.

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