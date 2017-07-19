Обзор действующих изменений от С 1 июня 2016 года в АПК по настоящее время. Особенности и инструкция

Авторы статьи: адвокаты по досудебному урегулированию арбитражных споров Дигин В.А. и Воротников Р.Э..

С 1 июня 2016 года приобрел законную силу Федеральный Закон № 47-ФЗ, вносящий некоторые изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. В его состав входит новелла об обязательном претензионном порядке разрешения споров, предполагающие следующие требования:

новый порядок распространяется на все гражданские споры за некоторыми исключениями;

в случае несоблюдения или ненадлежащей реализации претензионного порядка суд вправе вернуть иск без рассмотрения;

базовый срок отправки и получения претензионного письма – 30 календарный дней;

данный порядок распространяется и на суды общей юрисдикции, и на арбитраж, унифицируя и оптимизируя таким образом российское судопроизводство.

Расходы, которые понесли стороны в результате претензионного рассмотрения спора, относится к судебным издержкам и подлежат взысканию с проигравшей стороны.

Обязательное претензионное, или досудебное, разрешение спора имеет одновременно и положительные, и спорные стороны. Для разрешения этого вопроса рассмотрим нормы данного положения и само явление претензионного разрешения споров подробнее.

В чем заключается досудебное разрешение споров

Самостоятельное урегулирование спорной ситуации заключается в ведении переговоров для восстановления нарушенных прав без привлечения суда. Прежде всего, та сторона, которая считает, что ее законные права пострадали, направляет оппоненту специальный документ – претензию.

Претензия направляется в письменном виде и обязательно содержит:

данные об обеих сторонах спора;

требования предъявителя;

обстоятельства ситуации, вызвавшей эти запросы;

доказательства своей правоты;

варианты разрешения конфликта;

предупреждение об обращении в суд в случае неразрешения спора в претензионном порядке;

список документов, прилагающихся к претензионному сообщению.

Важно отметить, что требования, содержащиеся в претензии, должны совпадать с предметом потенциального иска. Подавая иск в суд, истец обязан позаботиться о доказательствах, свидетельствующих о должной реализации досудебного устранения конфликта. В противном случае судейская коллегия может посчитать, что претензионный порядок не исполнен и отказать в рассмотрении дела.

Сфера действия обязательного претензионного порядка АПК-2016-2017

Положение об обязательном претензионном порядке не распространяется на следующие виды исков:

установление фактов юридического значения;

споры в экономической сфере, вытекающие из публичных правоотношений;

банкротство;

присуждение компенсации за нарушение права на судебную защиту в установленный срок;

защита прав группы лиц;

корпоративные споры;

досрочное прекращение юридической охраны неиспользуемых товарных знаков;

оспаривание постановлений третейских судов.

Обязательный досудебный претензионный порядок 2016-2017: преимущества и недостатки

Многие специалисты отмечают преимущества для участников договора, которые имеет мирное разрешение конфликта по сравнению с судебным процессом:

экономия времени и денежных средств;

возможность сохранения деловых отношений с противоположной стороной.

Кроме того, главной целью, которую преследовало законодательное утверждение обязательного досудебного порядка, является снижения нагрузки на судебную систему. Однако возможны и негативные последствия данной нормы:

30-дневный срок исполнения претензионного порядка - достаточное время для применения недобросовестных мер с противоположной стороны, направленных на уклонение от ответственности (например, противодействие взысканию задолженности путем снятия средств со счетов);

невозможность точного установления получения претензионного письма оппонентом;

недостаточное развитие института обеспечительных мер в ходе претензионного разрешения спора.

Новые нормы также не учли, что ряд конфликтов не может быть разрешен самостоятельно в силу отсутствия полномочий у получателя претензии:

дело о признании сделки недействительной;

дело о признании права собственности;

выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;

признание и приведение в исполнение решений иностранных судов.

Очевидно, что ни один участник гражданских правоотношений не имеет юридической возможности признать право недействительным, а сделку незаключенной.

Не учтены также случаи, исключающие мирное урегулирование конфликта. К ним может быть причислено истребование имущества из незаконного владения в ситуации, когда фактические обстоятельства свидетельствуют об очевидно недобросовестных действиях ответчика.

В то же время постепенно складывается судебная практика, свидетельствующая о том, что суды отдают предпочтению реальной возможности досудебного разрешения спора, а не его формальному порядку. Так, если спорящие стороны предоставят доказательства отсутствия смысла направления претензии, суд рассматривает иск даже в том случае, если претензионная процедура была пропущена.

Деловой договор и обязательный претензионный порядок АПК-2016-2017

Несмотря на то, что закон обязывает исполнять претензионный порядок, процедура самостоятельного выяснения правовых отношений может быть дополнительно закреплена в договоре.

При этом общий пункт контракта, утверждающий, что контрагенты будут решать возникшие конфликты путем переговоров, недостаточен для претензионного урегулирования конфликтов. В договоре нужно указать следующие параметры:

факт предъявления претензии в случае наступления конфликтной ситуации;

форма претензионного документа (заказное или электронное письмо);

сократить сроки отправления письма и ответа на него;

способ отправки претензии;

предупреждение об обращении в суд в случае невозможности урегулировать конфликт претензионным путем.

В тех случаях, когда претензионный порядок не является необходимым, договор с подробным описанием сроков и условий направлений претензии является безальтернативным способом сокращения правовых рисков.

Отменить установленную законом необходимость претензионного порядка решения спора в частном договоре нельзя.

Как составить претензию

Претензия составляется в свободной форме, но с соблюдением общих норм письменного делового общения. Оформляется на фирменном бланке компании – предъявителя претензии, ее текст обязательно подкрепляется подписью руководства и опционально – фирменной печатью.

Текст письма обязательно должен содержать его наименование, а также указание на то, что данная претензия выступает официальной попыткой урегулирования спора в досудебном порядке.

Перед отправкой претензию необходимо зарегистрировать так же, как и любое другое деловое письмо, проставив регистрационный номер и дату. Направляя контрагенту оригинал письма, в документообороте важно сохранить одну или несколько его копий во избежание подлога со стороны недобросовестного получателя претензии.

Способ направления претензии

Надлежащим способом передачи претензии является ее отправка заказным письмом с помощью почтового сообщения. Помимо собственно претензии в письмо вкладывается опись вложения и уведомление о вручении.

Допускается направлять претензии электронным письмом, однако при таком виде документооборота необходимо учитывать следующие риски:

возможность электронного формата сообщения необходимо прописать в договоре, в противном случае оппонент имеет право ссылаться на несогласованность данного условия при заключении сделки;

утверждать факт неполучения претензии;

ссылаться на то, что электронный адрес не принадлежит лицу, в адрес которого направлена претензия.

Напомним, что важным обстоятельством является получение претензии противоположной стороной, а именно этого нельзя гарантировать, обращаясь к электронному адресу. Риски формального несоблюдения претензионного порядка возрастают в случае наличия соответствующих доказательств со стороны получателя претензии.

Обязательный претензионный порядок с 1 июня 2016 года: исковой срок

Отсчет срока исковой давности приостанавливается на период, необходимый для направления претензионного письма и досудебного урегулирования конфликта. Если суд установит, что досудебный порядок разрешения спора не соблюден или проведен с нарушениями, в результате чего иск был оставлен без рассмотрения, упущенный срок исковой давности не восстанавливается и не удлиняется.

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