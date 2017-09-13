10 советов налоговому консультанту в борьбе со стрессом

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Налоговые консультанты сейчас, как адвокаты в суде, испытают постоянный стресс. Налоговики требуют все больше, кодекс меняется каждые несколько месяцев — клиенты требуют защитить их. Консультанты и юристы не могут избавиться от психологического давления. Психологи дают советы, как не загнать себя в депрессию.

Юристы и консультанты испытывают постоянный стресс на работе не только в России. Тему «Почему успешные люди так редко обладают крепким психическим здоровьем» обсуждали в Лондоне. Одной из выступающих стала руководитель консалтинговой компании LawCare Элизабет Риммер (Elizabeth Rimmer). Она, рассуждая о причинах постоянных стрессах и инструментах борьбы с ним, дала 10 советов о том, как адаптироваться к непростым профессиональным ситуациям.

О хорошем психическом здоровье

Хорошее психическое здоровье – это больше, чем просто отсутствие диагноза. Это еще и ежедневная борьба с личными и профессиональными обстоятельствами.

Психическое здоровье – это эмоциональное, психологическое и социальное благополучие в комплексе. Оно непосредственно влияет на то, как мы думаем, чувствуем и действуем. Вопросы психического здоровья возникают как в тревогах повседневной жизни, так и при длительных стрессовых нагрузках.

Исследования показали, что каждый четвертый юрист испытывает стресс ежегодно, поэтому своё психологическое здоровье он должен буквально защищать. Как?

О шагах, которые помогут юристам улучшить их психологическое самочувствие

Эксперты обсуждали шаги, которые могут помочь юристам улучшить психологическое самочувствие:

Общайтесь с людьми вокруг: семьей, друзьями и коллегами.

Будьте активными. Найдите время для занятия физическими упражнениями.

Продолжайте учиться, новые навыки могут повысить уверенность.

Будьте внимательны. Находитесь в настоящем моменте полностью, включая чувства, мысли и физические ощущения.

Почему психологическое благополучие так важно для юристов?

Успешный, благополучный юрист - это человек оптимистичный, с высокой самооценкой, позитивным отношением к себе, работе и окружающим. Это физически и психически здоровый человек с большой мотивацией к решению сложных, творческих задач и нацеленный на производительную работу.

Дело не в том, что юристы генетически предрасположены к стрессам. А в том, что в культуре права, юридическом образовании и профессиональной практике есть ряд ловушек, попав в которые юристы могут стать уязвимыми. То есть? Дело в том, что отличительные черты работы юриста - это дисбаланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, ненормированный рабочий день и конкурентная среда. А еще в юристы часто идут так называемые перфекционисты. И вся эта совокупность факторов даёт потенциально высокий уровень стресса.

Студенты могут чувствовать себя подавленными из-за интенсивного обучения, экзаменов и внешнего давления. А новички-юристы находятся под давлением из-за огромной ответственности за практику.

Поэтому, если юрист или адвокат хочет выжить, ему приходится быть гибким и способным справляться с трудностями, закаляться в непростых ситуациях. Люди с устойчивой психикой - более гибкие, быстрее адаптируются к новым обстоятельствам, и потому более успешны. Их высокая адаптивность основана на оптимизме и умении находить позитивные стороны в большинстве ситуаций. Как взрастить в себе эти качества?

10 советов даёт руководитель консалтинговой фирмы, которая ежедневно помогает представителям юрсообщества справляться со стрессами (в принципе эти советы годятся и не только юристам).

10 советов юристу и консультанту для победы над стрессом