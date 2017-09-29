Что скрывают налоговые юристы от предпринимателей. Региональные законы о налогах — фикция?

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Автор статьи говорит, что, если разобраться с юридической точки зрения, то законы субъектов РФ о транспортном налоге, налогу на имущество и земельному налогу составлены неправильно. А значит, работать не могут. Прочитайте его смелые выводы. Он с радостью готов выслушать критику своей точки зрения.

Что такое отсылочные статьи в НК и где их нет

Даже студенту-юристу известно, что применение аналогии в налоговом праве недопустимо, а отсутствующие нормы восполняются только при наличии отсылочных норм.

Давайте объясню понятнее.

Пример отсылочных норм в НК РФ: ст. 361 — транспортный налог, ст. 369, — налог на игорный бизнес, ст. 380 — налог на имущество организаций, ст. 394 — земельный налог, ст. 406 — налог на имущество физических лиц.

Звучит эта отсылка так (взято из главы НК РФ о транспортном налоге): «В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Российской Федерации, налогообложение производится по налоговым ставкам, указанным в пункте 1 настоящей статьи».

Это касается налоговой ставки.

А сейчас предлагаем любому читателю, в т.ч., и не имеющему юридического образования (это и не надо в данном случае), обнаружить отсылочные статьи в главах НК о транспортном налоге, налоге на игорный бизнес, налогу на имущество, земельному налогу, которые определяют налогоплательщиков, объект налогообложения, налоговую базу и налоговый период.

Таких отсылочных статей в отношении этой группы налогов вы не найдете.

Что говорят местные законы

Теперь обратимся к текстам законов субъектов РФ и текстам нормативно-правовых актов представительных органов власти о местных налогах по данной группе налогов.

Рассмотрим это на примере Закона о транспортном налоге в частности Свердловской области (по месту жительства автора), хотя во всех субъектах РФ законотворческая ситуация та же самая.

В Законе Свердловской области № 43-ОЗ от 29.22.2002 г. «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» буквально пять пунктов (статей).

Из всех обязательных элементов налогообложения, которые должны быть в налоговом законе, указаны только два: порядок и сроки уплаты налога, а также ставка налога (которую НК РФ позволял не указывать, включая режим отсылочной нормы).

В этом законе не указаны налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления налога.

Можно ли в данном случае ссылаться на соответствующие статьи главы 28 НК РФ о транспортном налоге? Безусловно, что нет, поскольку право отсылки по статьям, регулирующим установление транспортного налога субъектом РФ, установлено только в отношении ставки транспортного налога.

Поскольку каждая глава Налогового кодекса об отдельном налоге является самостоятельным законом, то отсылка к другой главе (другому налоговому закону) не допускается.

И что судьи?

Вывод о недопустимости ссылаться одному налоговому закону на другой налоговый закон сделан Высшим Арбитражным Судом РФ в Постановлении № 16141/04 от 26.01.2005 г. и Постановлении № 14324/04 от 26.04.2005 г.

В Постановлении № 14324/04 от 26.04.2005 г. Высший Арбитражный Суд РФ указал, что: «Кроме того, Кодекс не предусматривает порядка, при котором положения одной из глав Кодекса регулировали бы порядок исчисления налога, установленного другой главой, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено соответствующей нормой Кодекса (путем прямой отсылки к норме другой главы). Нормы ст. 199 Кодекса не содержат отсылки к гл. 25 Кодекса „Налог на прибыль организаций“, в связи с чем не могут применяться для определения налоговых обязательств налогоплательщика по налогу на прибыль».

Аналогичный вывод сделан ФАС Уральского Округа в Постановлении № Ф09-2954/12 от 02.05.2012 г., а также Арбитражным судом Московского округа в Постановлении № А40-234759/2015 от 08.02.2017 г.

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного Округа № А52-3495/2015 от 01.12.2016г. указывается, что: «Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает порядка, при котором положения одной из глав названного Кодекса регулировали бы порядок исчисления налога, установленного другой главой, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено соответствующей нормой Кодекса (путем прямой отсылки к норме другой главы). Нормы статьи 155 НК РФ (Глава 21 „Налог на добавленную стоимость“), не содержат отсылки к главе 25 названного Кодекса („Налог на прибыль организаций“), в связи с чем не могут применяться для определения обязательств налогоплательщика по НДС».

Получается, когда в Законе Свердловской области № 43-ОЗ от 29.22.2002 о транспортном налоге не указаны налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления налога, то налог считается неустановленным со всеми вытекающими последствиями.

Налоговые права и обязанности из такого закона не возникают. Сбор такого неустановленного налога противозаконен. Незаконно собранные налоги подлежат возврату налогоплательщику. Привлечение к ответственности за неуплату неустановленного налога невозможно.

Вот эти обстоятельства и скрывают налоговые юристы от своих клиентов, а также от остальных налогоплательщиков. При этом налоговые юристы проводят многочисленные семинары по группе налогов, о которых идет речь в данной статье, консультируют людей о том как, в каком порядке платить то, чего нет. Ведь неустановленный налог, не смотря на принятие соответствующего закона о нем, является законом-фикцией, не порождающим правовых последствий.

В свое время о подобных законах судья Конституционного суда РФ Н.В. Витрук в своем Особом мнении к Постановлению № 16-П от 11.11.97г. сказал следующее: «... данная норма Закона с конституционно — правовых позиций есть фикция, то есть Законом, признано существующим то, чего на самом деле не существует, и такая норма не может быть признана соответствующей (или не противоречащей) Конституции Российской Федерации».

Для чего все это сказано? Что, не платить налоги?

Эта статья не призыв не платить налоги. Но использовать доказательственный материал при защите налогоплательщиков, освобождая их от ответственности, автор считает возможным.

Возможно, при массовом использовании в судебной практике такого доказательственного материала произойдет подвижка в нужном направлении в законотворчестве субъектов РФ и муниципальных образований. А пока можно уверенно защищать налогоплательщиков.

Как сделать правильным закон о налоге субъекта РФ и нормативно-правовой акт представительного органа власти?

На этот вопрос ответ дан ещё 20 лет назад — в налоговом законе субъекта РФ должны быть указаны все элементы налогообложения и налогоплательщики.

В Постановлении Конституционного суда РФ от 21.03.1997г. № 5-П была сформулирована правовая позиция в отношении понятия закона о региональном налоге (как в прочем и нормативно-правом акте о местных налогах). В соответствии с этим понятием налог считается установленным, если в законе субъекта РФ (нормативно-правом акте МО) установлены (указаны, перечислены и детализированы) все элементы налогообложения. Роль федерального законодателя по этим налогам сводится к установлению (определению) параметров этих налогов (в Налоговом кодексе) для их единообразного применения субъектами РФ в своих законах.