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Госдума будет принимать некоторые законы только после подготовки правительством подзаконных актов

21.12.16 12:27
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Сегодня на пленарном заседании депутаты утвердили поправки в регламент Госдумы, позволяющие принимать социально значимые законопроекты в окончательном чтении только после предоставления правительством подробной информации о принятии подзаконных актов, необходимых для реализации данных законов.

Согласно поправкам в регламент, совет Госдумы будет назначать третье чтение законопроекта, нормы которого касаются предоставления гражданам мер социальной поддержки и иных расходов бюджета и государственных внебюджетных фондов, только после поступления в палату информации правительства, содержащей подробное изложение основных предписаний и сроки принятия необходимых нормативных актов.

Представленная правительством информация должна содержать конкретные сроки принятия подзаконных актов, пишет RNS. Для законов с отложенным сроком вступления в силу парламентарии будут прописывать даты отдельными постановлениями.

Согласно достигнутым договоренностям между спикером Госдумы и премьер-министром, аналогичные изменения будут внесены и в регламент правительства, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Поправки усиливают роль, возможности и влияние депутатов Государственной думы при принятии законов, в их исполнении и в их качестве», — подчеркнула председатель комитета по регламенту и организации работы Думы Ольга Савастьянова.

Изменения в регламент являются смягченным вариантом ранее предложенных поправок за авторством вице-спикера Думы Ирины Яровой («Единая Россия»), которые должны были обязать правительство информировать палату по всем законопроектам, для реализации которых необходимо принятие правительственных нормативных актов. Депутаты объясняли необходимость этого тем, что кабинет министров до сих пор не подготовил нормативную базу по ряду законов, вступающих в силу с января 2017 года, в частности, закону о регулировании деятельности коллекторов, вывоза бытовых отходов, регистрации прав на недвижимость.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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