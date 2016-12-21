Госдума вводит ответственность за нарушение закона об электронной подписи

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Госдума сегодня приняла поправки в КоАП, устанавливающие ответственности юрлиц, осуществляющих функции аккредитованных удостоверяющих центров, за нарушение требований Ф3 "Об электронной подписи".

Законопроектом вносятся дополнения в главы 13, 23, 28 КоАП. Глава 13 дополняется ст. 13.32, устанавливающей новые составы административных правонарушений, связанные с невыполнением удостоверяющими центрами обязанностей, предусмотренных законом. Размер административного штрафа за подобные правонарушения рассчитывался исходя из степени возможного причинения вреда, переда Право.ру.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 23.1 КоАП РФ, предусматривающие, что дела об административных правонарушениях рассматриваются арбитражными судами. Ч. 2 ст. 28.3 КоАП дополняется п. 103, наделяющим должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 13.32 законопроекта.

Авторы документа отмечают, что в настоящее время какая-либо ответственность за невыполнение требований закона "Об электронной подписи" отсутствует, поэтому принятие законопроекта позволит всесторонне осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции аккредитованных удостоверяющих центров.