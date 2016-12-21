Верховный суд признал не подлежищим применению постановление Пленума ВАС по банкротству

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Пленум Верховного Суда РФ в связи со значительными изменениями в законодательстве о банкротстве признал не подлежащими применению:

постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 года N 25 "О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве";

абзац третий пункта 41.1 постановления ВАС РФ от 23 июля 2009 года N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)".

Кроме того, признано не подлежащим применению постановление Пленума ВАС РФ от 8 ноября 2013 года N 80 "Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде".

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2016 N 59 "О признании не подлежащими применению отдельных постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" опубликовано на сайте ВС РФ.