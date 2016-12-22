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За попытку откупиться от проверки директору аптеки присудили штраф в 1 млн. рублей

22.12.16 10:31
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В Подмосковье суд вынес обвинительный приговор в отношении 48 летнего гражданина, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Установлено, что в июне 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в аптечном пункте были выявлены нарушения правил торговли медицинскими препаратами.

Действуя в интересах организации, гендиректор аптеки пытался передать проверяющему взятку в размере 100 тыс. рублей за непривлечение организации к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) КоАП и непроведение в организации проверки по возможным фактам незаконной предпринимательской деятельности.

Однако проверяющий от взятки отказался, а взяткодатель был привлечен к уголовной ответственности.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей в доход государства, сообщает столичная Прокуратура.

Юридическое лицо, в интересах которого предлагалась взятка, также привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) КоАП. Организация заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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