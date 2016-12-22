Верховный суд опубликовал обзор судебной практики по делам о банкротстве с участием ФНС России

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Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил Обзор судебной практики по делам о банкротстве с участием ФНС России.



Установлены правовые позиции по вопросам включения требований уполномоченного органа в реестр кредиторов, взыскания текущих налоговых платежей в делах о банкротстве, заключения соглашений об отступном, оспаривания сделок, квалификации материалов, полученных в ходе мероприятий налогового контроля в качестве допустимых доказательств в обособленных спорах.



Разъясняя спорные вопросы в делах о погашении налоговой задолженности, Верховный суд отметил приоритетность НДФЛ и страховых взносов, так как базой их формирования являются выплаты работникам. Таким образом, Суд обозначил необходимость защиты института пенсионного обеспечения.



Правовые позиции о недопустимости искажения результатов налоговых проверок в процедурах банкротства, оспаривания правомерно уплаченных налогов, использования института отступного для уклонения от погашения налоговой задолженности соотносятся с законодательством (закон 222-ФЗ от 23.06.2016).



Кроме того, Суд указал на возможность взыскания налоговым органом убытков с арбитражных управляющих, не перечисляющих налог на доходы физических лиц в бюджет.



Сформированные обзором правовые позиции позволят при рассмотрении споров в деле о банкротстве исключить злоупотребления и повысить эффективность защиты интересов государства, считает ФНС.