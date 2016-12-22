Добросовестные покупатели рискуют купить автомобиль, находящийся в залоге

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Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте выступил с критикой законопроекта Минфина о реестре залогов движимого имущества. Минфин предлагает расширить сферу действия реестра и включить в него, помимо данных по договорам о залоге движимого имущества, еще и сведения о лизинге и покупках в рассрочку. Это должно помочь обезопасить большее число покупателей. Но эксперты пришли к противоположному мнению. Они считают, что пока за реестр не отвечает государство, все риски несет покупатель. И расширение списка приведет лишь к увеличению количества потенциальных жертв мошенников.

В проекте заключения экспертов сказано, что законопроект «нельзя поддержать по концептуальным соображениям». Претензий к законопроекту несколько. Одна из них — несвободный доступ к реестру залогов. За получение информации надо платить деньги. Вторая претензия — информации о том, что движимое имущество находится в залоге, в реестре может просто не оказаться. Поскольку этот реестр — негосударственный, а положения, по которому все сведения в обязательном порядке вносятся в него, не существует.

Как заявила «Известиям» член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Лидия Михеева, главный вопрос, связанный с реестром залогов, — в чьем ведении он должен находиться.

— Сейчас его ведет Федеральная нотариальная палата, — сказала она. — И если вы хотите внести сведения о залоге в реестр, вы обращаетесь к нотариусу и платите деньги. Если вы хотите что-то узнать про залог, вы также обращаетесь к нотариусу и платите деньги.

С недвижимостью такой проблемы нет. Данные о находящейся в залоге недвижимости содержатся в государственном реестре, который ведет федеральный орган власти — Росреестр. А за реестр движимого имущества ни одна из госструктур не отвечает.

Многие покупатели узнают о том, что купили заложенный автомобиль, только когда к ним приходят судебные приставы.

— Большинство россиян даже не знают об этих рисках и о том, как можно проверить сведения о залоге, — говорит эксперт. — Их нет ни в ГИБДД, ни в других государственных структурах — только в Федеральной нотариальной палате. А после принятия законопроекта покупатель не сможет быть уверенным и в том, что автомобиль не находится в лизинге. Этот документ не устраняет риски, а умножает, поскольку расширяет сферу действия реестра.

По мнению экспертов, законопроект фактически закрепляет принцип, по которому риски при приобретении имущества, находящегося под обременением (залог, лизинг и т.д.), полностью возлагаются на покупателя.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб считает, что любой реестр залогов должен быть открыт для населения, а за доступ к нему люди платить не должны.