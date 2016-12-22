Генпрокуратура подготовила предложения по снижению количества внеплановых проверок бизнеса

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Генпрокуратура РФ подготовила законодательные предложения по снижению количества внеплановых проверок в отношении предпринимателей, сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на селекторном совещании в правительстве, посвященном совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

«Генеральная прокуратура всегда высказывалась за то, чтобы расширялась зона действия 294 федерального закона с тем, чтобы как можно большее количество проверок выходило из зоны внеплановых и попадало под действие реестра проверок, и мы на этот счет по поручению президента внесли законодательные предложения», — сказал Буксман.

Он отметил, что эти предложения предварительно обсуждались с бизнес-сообществом, передает RNS.

«Я надеюсь, что мы получим законодательные рычаги для того, чтобы снижать количество внеплановых проверок, потому что именно от них больше всего страдает бизнес», — добавил Буксман.