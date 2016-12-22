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Трудинспекция Кабардино-Балкарии нашла нарушения трудового законодательства в Центре занятости

22.12.16 15:32
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Государственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарской Республике проведена плановая документарная проверка в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района».

В ходе проведенной проверки установлено, что у работодателя отсутствует документ, регламентирующий порядок хранения и использования персональных данных работников. С лицами, имеющими доступ к персональным данным работников, работодатель не оформил обязательство о неразглашении персональных данных работников. В личных карточках работников отсутствуют росписи об ознакомлении с записями, внесенными на основании приказов о приеме на работу.

График отпусков утвержден позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Кроме того, работники не извещаются под роспись о времени начала отпуска, а именно, не позднее, чем за две недели до его начала.

По результатам проведенной проверки работодателю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает Роструд.

За допущенные нарушения требований трудового законодательства решается вопрос о возбуждении административного производства в виде штрафа в отношении, как юридического лица, так и в отношении должностных лиц.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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