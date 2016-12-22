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Главу Столичного ювелирного завода обвиняют в неуплате 5 млрд. рублей налогов

22.12.16 16:32
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Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве заявлено о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему. Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей.

В рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте Следственного комитета. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения. Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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