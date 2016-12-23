ФАС не будет штрафовать СМИ с объемом рекламы более 40%

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В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2016 № 413-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О рекламе" с 40% до 45% увеличен допустимый объем рекламы в изданиях, не специализирующихся на рекламных сообщениях и материалах. Данная норма вступает в силу с 01.01.2017.

В этой связи ФАС РФ выпустила соответствующие разъяснения (Письмо № АК/86387/16 от 13.12.2016).

С учетом положения части 2 статьи 1.7 КоАП, в случае если после вступления Закона № 413-ФЗ в силу в антимонопольном органе находится на рассмотрении дело, возбуждённое по факту распространения в периодическом печатном издании рекламы в объёме более 40 процентов объёма одного номера периодического печатного издания, но не более 45 процентов, такое дело подлежит прекращению в связи с тем, что данный закон улучшает положение лица, совершившего административное правонарушение.