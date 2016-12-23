Верховным Судом РФ подготовлен четвертый обзор судебной практики в 2016 году

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Верховный суд опубликовал четвертый в этом году обзор судебной практики.

В обзоре рассмотрена практика разрешения споров, возникающих из договорных, обязательственных отношений, споров, связанных с трудовыми, социальными, жилищными, семейными, налоговыми правоотношениями, практика рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных отношений, процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских и уголовных дел, порядок назначения уголовного наказания.



Кроме того, даны ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной практике.

Среди выводов ВС следует отметить следующие: