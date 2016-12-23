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Верховным Судом РФ подготовлен четвертый обзор судебной практики в 2016 году

23.12.16 11:26
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Верховный суд опубликовал четвертый в этом году обзор судебной практики.

В обзоре рассмотрена практика разрешения споров, возникающих из договорных, обязательственных отношений, споров, связанных с трудовыми, социальными, жилищными, семейными, налоговыми правоотношениями, практика рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных отношений, процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских и уголовных дел, порядок назначения уголовного наказания.

Кроме того, даны ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной практике.

Среди выводов ВС следует отметить следующие:

  • условие договора возмездного оказания услуг, заключенного с потребителем, устанавливающее санкцию за отказ заказчика от услуг исполнителя, ничтожно;
  • право на отказ потребителя от исполнения договора купли-продажи в отношении технически сложного товара предоставляется при невозможности использовать технически сложный товар вследствие неоднократного устранения его различных недостатков в течение более тридцати дней каждого года гарантийного срока, то есть в любом году такого срока;
  • для признания денежной суммы, выплаченной работнику в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, расходами в целях исчисления налога на прибыль организаций необходимо, чтобы такая выплата являлась экономически обоснованной. При значительном размере этой суммы и ее явном несоответствии обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенной выплаты и ее экономическую оправданность;
  • исчисление налогов, учитываемых в составе расходов по налогу на прибыль организаций, в излишнем размере не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль организаций, в связи с чем корректировка расходов на уплату налогов не требует подачи уточненной налоговой декларации за предыдущие периоды.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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