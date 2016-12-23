Изменился порядок обжалования действий налоговых органов при госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральная налоговая служба напоминает, что с 17 декабря вступил в силу Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой госуслуги по госрегистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В соответствии с документом изменился порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов. Теперь жалоба на действия (бездействие) специалиста инспекции подается непосредственно в инспекцию, а для обжалования решения руководителя этой инспекции необходимо обращаться в вышестоящий налоговый орган.
Кроме того, подать жалобу можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Также установлены требования к содержанию ответа на жалобы. Так, в ответе по результатам рассмотрения жалобы должно быть указано:
- наименование органа, рассмотревшего жалобу;
- должность и ФИО должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, а также сведения о специалисте, решение или действие которого обжалуется;
- ФИО или наименование заявителя;
- принятое по жалобе решение и его обоснование;
- сроки устранения выявленных нарушений, если жалоба признана обоснованной;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.