Изменился порядок обжалования действий налоговых органов при госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей

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Федеральная налоговая служба напоминает, что с 17 декабря вступил в силу Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой госуслуги по госрегистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии с документом изменился порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов. Теперь жалоба на действия (бездействие) специалиста инспекции подается непосредственно в инспекцию, а для обжалования решения руководителя этой инспекции необходимо обращаться в вышестоящий налоговый орган.



Кроме того, подать жалобу можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



Также установлены требования к содержанию ответа на жалобы. Так, в ответе по результатам рассмотрения жалобы должно быть указано: