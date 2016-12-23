Клерк.Ру
 

Изменился порядок обжалования действий налоговых органов при госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей

23.12.16 13:32
Просмотров: 

Федеральная налоговая служба напоминает, что с 17 декабря вступил в силу Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой госуслуги по госрегистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии с документом изменился порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов. Теперь жалоба на действия (бездействие) специалиста инспекции подается непосредственно в инспекцию, а для обжалования решения руководителя этой инспекции необходимо обращаться в вышестоящий налоговый орган.

Кроме того, подать жалобу можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также установлены требования к содержанию ответа на жалобы. Так, в ответе по результатам рассмотрения жалобы должно быть указано:

  • наименование органа, рассмотревшего жалобу;
  • должность и ФИО должностного лица, принявшего решение по жалобе;
  •  номер, дата, место принятия решения, а также сведения о специалисте, решение или действие которого обжалуется;
  •  ФИО или наименование заявителя;
  •  принятое по жалобе решение и его обоснование;
  •  сроки устранения выявленных нарушений, если жалоба признана обоснованной;
  •  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Юридические новости
 
ФНС представила третий в году обзор судебной практики по госрегистрации организаций и ИП
 
Бухгалтерские новости
 
При обжаловании решения ФНС налогоплательщики могут приостановить взыскание доначисленных сумм
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения3
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы ограничение пенсий для работающих пенсионеров с годовым доходом свыше 1 млн. рублей?»
12:44
Аноним прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
01:25
Аноним прокомментировал материал «Предоставление жилья детям-сиротам»
00:03
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Когда вы планируете осчастливить сотрудников декабрьской зарплатой?»
вчера, 23:26
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
вчера, 23:13
Аноним прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
вчера, 22:56
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 22:04
Клерк
Кинзер прокомментировал материал «Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
вчера, 21:33
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
вчера, 21:22
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
вчера, 20:39
Аноним прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 20:10
Аноним прокомментировал материал «В Общественной палате призвали запретить все спиртосодержащие средства вроде "Боярышника"»
вчера, 19:47
Аноним прокомментировал материал «Бывшему ИП пришлось заплатить за некачественную установку окон»
вчера, 19:34
Аноним прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 19:31
Аноним прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 19:26
Аноним прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 19:10
Аноним прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 19:07
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Бывшему ИП пришлось заплатить за некачественную установку окон»
вчера, 18:59
Аноним прокомментировал материал «В салонах связи продаются сим-карты с приданым»
вчера, 18:59
Клерк
Евгения_Копосова прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
вчера, 18:56
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
вчера, 18:56
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
вчера, 18:45
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 18:33
Аноним прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 18:32
Аноним прокомментировал материал «Как оспорить кадастровую стоимость жилья и снизить налог на имущество»
вчера, 18:25
Клерк
rada.bell прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
вчера, 18:15
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 18:04
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
вчера, 17:41
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 17:41
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 17:37
Аноним прокомментировал материал «Топилин предложил ВЦИОМ провести опрос о платеже с безработных»
вчера, 17:37
Аноним прокомментировал материал «Путин: нужно повышать акцизы, а не продавать флакончики за три копейки»
вчера, 17:29
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
вчера, 17:28
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
вчера, 17:24
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОРКИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ»
вчера, 17:12
еще
 