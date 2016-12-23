Бывшему ИП пришлось заплатить за некачественную установку окон

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Судебные приставы взыскали с бывшего предпринимателя около 200 тысяч рублей в пользу улан-удэнца за некачественное изготовление и установку пластиковых окон со стеклопакетами.

Как выяснилось в судебном заседании, заказчик тщательно изучил предложения на рынке и выбрал подходящий вариант. Однако, индивидуальный предприниматель, с которым гражданин подписал договор подряда, предоставил ему некачественную услугу. Претензии потребителя были озвучены сразу, во время подписания акта выполненных работ. Так, на балконе 22 дюбеля-гвоздя, 1 анкерный болт не были установлены надлежащим образом: вываливались и прокручивались. В дальнейшем было установлено, что окна были закреплены на короткие гвозди, хотя по спецификации должны были крепиться на анкерные болты.

В связи с тем, что подрядчик в течение полугода не устранил выявленные недостатки, заказчик обратился в союз потребителей, который представлял его интересы в суде. Юристы общественной организации добились взыскания денежных средств с гражданина – физического лица по его долгам как бывшего индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы избежать уплаты исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга, бывший ИП поспешил изыскать денежные средства в размере 197 тысяч рублей, сообщается на сайте ФССП.