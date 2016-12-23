Клерк.Ру
 

Бывшему ИП пришлось заплатить за некачественную установку окон

23.12.16 16:50
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Судебные приставы взыскали с бывшего предпринимателя около 200 тысяч рублей в пользу улан-удэнца за некачественное изготовление и установку пластиковых окон со стеклопакетами.

Как выяснилось в судебном заседании, заказчик тщательно изучил предложения на рынке и выбрал подходящий вариант. Однако, индивидуальный предприниматель, с которым гражданин подписал договор подряда, предоставил ему некачественную услугу. Претензии потребителя были озвучены сразу, во время подписания акта выполненных работ. Так, на балконе 22 дюбеля-гвоздя, 1 анкерный болт не были установлены надлежащим образом: вываливались и прокручивались. В дальнейшем было установлено, что окна были закреплены на короткие гвозди, хотя по спецификации должны были крепиться на анкерные болты.

В связи с тем, что подрядчик в течение полугода не устранил выявленные недостатки, заказчик обратился в союз потребителей, который представлял его интересы в суде. Юристы общественной организации добились взыскания денежных средств с гражданина – физического лица по его долгам как бывшего индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы избежать уплаты исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга, бывший ИП поспешил изыскать денежные средства в размере 197 тысяч рублей, сообщается на сайте ФССП.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
kordorru
, Барнаул

Только один вопрос. А в чём собственно Новость? Или информация которая заслуживает внимание, для публикации в СМИ? Или это таким образом подчёркивается, работа приставов? Так тогда нужно одновременно указывать какой процент у этой службы по взысканию алиментов и задолженности по зарплате. Тогда можно сравнивать и радоваться за граждан, которые живут в славном городе, где работают такие приставы, что даже с ИП, ухитрились что то взыскать .. Видимо у этого бывшего ИП, не только были деньги, а ещё и автомобиль и прочее ликвидное имущество..Поэтому и рассчитался.. А не было бы, что терять, то как обычно, получил бы тот взыскатель.. испол. лист, через 3 года.. без всякого взыскания!

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Аноним
, Москва
Думаю, что в данной заметке подчеркивается тот самый минус ИП - это ответственность своим личным имуществом, даже после закрытия. Было бы  закрытое ООО, ничего и ни с кого бы не взыскали. По крайней мере, по нынешним законам.  
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