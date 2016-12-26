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Бывший глава города Тамбова подозревается в совершении должностных преступлений

26.12.16 13:29
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Следственными органами Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего главы города Тамбова Юрия Рогачева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2015 году между администрацией Знаменского района в лице Юрия Рогачева, который на тот момент являлся главой администрации этого района, и ООО «Строй-Лайн» были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодороги в Знаменском районе. Достоверно зная, что фактически фирма не произвела ремонт дороги, глава администрации района подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ и затрат по данному контракту, содержащие не соответствующие действительности сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании указанных документов подрядчику были перечислены денежные средства в размере около 47 миллионов по одному контракту и свыше 70 миллионов по второму.

Согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллионов рублей, по другому - работы по ремонту вообще не производились.

21 ноября 2016 года Юрий Рогачев, год назад избранный главой города Тамбова, решением внеочередного заседания Тамбовской городской думы освобожден от занимаемой должности.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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