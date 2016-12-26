Бывший глава города Тамбова подозревается в совершении должностных преступлений

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Следственными органами Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего главы города Тамбова Юрия Рогачева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



По версии следствия, в 2015 году между администрацией Знаменского района в лице Юрия Рогачева, который на тот момент являлся главой администрации этого района, и ООО «Строй-Лайн» были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодороги в Знаменском районе. Достоверно зная, что фактически фирма не произвела ремонт дороги, глава администрации района подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ и затрат по данному контракту, содержащие не соответствующие действительности сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании указанных документов подрядчику были перечислены денежные средства в размере около 47 миллионов по одному контракту и свыше 70 миллионов по второму.



Согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллионов рублей, по другому - работы по ремонту вообще не производились.



21 ноября 2016 года Юрий Рогачев, год назад избранный главой города Тамбова, решением внеочередного заседания Тамбовской городской думы освобожден от занимаемой должности.