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Верховный суд: неожиданный поворот в практике по обложению взносами выходных пособий

26.12.16 15:03
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 20 декабря 2016 г. рассмотрела дело об оспаривании решения Пенсионного фонда, доначислившего ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" страховые взносы на выходные пособия при увольнении по соглашению сторон, предусмотренные коллективным договором и дополнительными соглашениями.

Вопрос о том, облагаются ли такие выходные пособия взносами или нет, неоднократно рассматривался в судах. Практика была противоречивой, но склонялась скорее в сторону мнения Пенсионного фонда. Только в этом году три раза Верховный суд отказывался передавать дело в Судебную коллегию на пересмотр постановлений, вынесенных в пользу ПФ.

Определение, которое приняли судьи 20 декабря, оказалось весьма неожиданным. Коллегия решила, что выплачиваемое работнику при расторжении трудового договора по соглашению сторон выходное пособие, предусмотренное коллективным договором и дополнительными соглашениями, является компенсационной выплатой при увольнении, установленной законодательством РФ. Таким образом, спорные выплаты не подлежат включению в базу, облагаемую страховыми взносами в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Определением от 20.12.2016 N 304-КГ16-12189 по делу N А46-7158/2015 отменено постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.07.2016, вынесенное в пользу Пенсионного фонда.

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Выплата выходного пособия при увольнении по соглашению сторон
 
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