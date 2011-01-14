Минюст опубликовал список НКО, подлежащих проверке в 2017 году

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На официальном сайте Минюста России в сети Интернет размещена информация о планах проверок некоммерческих организаций в 2017 году.. Списки проверяемых организаций составлены по регионам.

Планы проверок размещаются с целью информирования представителей некоммерческих организаций о планируемых проверках и в соответствии с частью 7.2 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».