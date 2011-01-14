Клерк.Ру
 

Представители бизнеса пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard

27.12.16 15:10
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Ассоциация торговый компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась обратились в Федеральную антимонопольную службу «в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения» в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом сегодня, 27 декабря, заявили на пресс-конференции представители ассоциации.

Обращение также поддержали и представили других российских деловых ассоциаций  - ОПОРА России, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и ​ Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)​, передает корреспондент РБК.

По версии обратившихся, признаки нарушения «усматриваются в установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии». Если совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет 0,1-0,5%, то при безналичных платежах может достигать и 3,5%. Высокая стоимость работы с безналичными транзакциями является одним из главных факторов, сдерживающих их развитие, считают ассоциации: в России всего 29% приходится на такой вид платежей «от общей денежной массы», против доли в более чем 90% в развитых странах, приводят статистику представители ассоциаций.  

Кроме того, ассоциации указывают на то, что межбанковская комиссия устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки (эквайринга).

Visa и MasterCard занимают доминирующее положение в границах российского рынка эквайринга, подчеркнул президент РАТЭК Александр Онищук. «Это не нарушение закона, но важно не злоупотреблять доминирующим положением», — подчеркнул он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
<b>Модератор</b>
Над.К
Почему они ещё не выдворены за пределы нашей Родины?

 Т.е. Вы предпочитаете деньги мешками таскать, по старинке? ;)

Львиная доля того, что взимают с организаций, пользующихся эквайрингом, уходит нашим банкам, а ни разу не платежным системам.

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