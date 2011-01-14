Генпрокуратура требует от РОСНАНО оплачивать услуги контрагентов вовремя

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Генеральная прокуратура РФ проверила соблюдение АО «РОСНАНО» законодательства в части оплаты заказчиками обязательств по заключенным с предпринимателями договорам.

В процессе проверки были выявлены просрочки по оплатам контрагентам от 2 рабочих дней до 1 года. По мнению Генпрокуратуры, несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным субъектами предпринимательской деятельности договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам и сборам.

Кроме того, АО «РОСНАНО» допускало нарушения законодательства, выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений.

В целях устранения выявленных нарушений председателю правления компании вынесено представление. В акте прокурорского реагирования также поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.