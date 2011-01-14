Указание СНИЛС при оформлении кредита стало необязательным

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На официальном интернет-портале правовой информации сегодня опубликован Федеральный закон № 468-ФЗ от 28.12.2016.

Федеральным законом отменяется требование об обязательном указании с 1 января 2017 года страхового номера индивидуального лицевого счёта гражданина РФ в титульной части кредитной истории.

При этом сохраняется действующая редакция нормы, согласно которой страховой номер ИЛС содержится в составе титульной части кредитной истории в случае, если лицо предоставило такую информацию.