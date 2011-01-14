Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2017 год

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о плане законопроектной деятельности Правительства РФ в 2017 году. Проект был подготовлен Министерством юстиции.

Согласно плану, в этом году Кабмин подготовит не менее 59 законопроектов. Среди проектов значится новая редакция федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Но список подготовленных законопроектов по итогам года может быть намного больше, чем указано в распоряжении, поскольку в течение года появляются новые идеи у различных министерств и ведомств, а также поручения от Президента РФ.