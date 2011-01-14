Должники могут лишиться единственного жилья

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Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника.

Продавать единственное жилье должника предлагается при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость — двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности. Остаток вырученных за жилье средств после погашения долга предлагается возвращать должнику.

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта утверждают, что необходимость такой меры основывается на том, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между должником и кредитором в пользу первого. Законопроект предлагает выделять должнику минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Согласно законопроекту, на жилье, размеры которого не превышают двукратную норму предоставления площади жилого помещения, будет по-прежнему распространяться имущественный иммунитет.

Член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Екатерина Лахова, комментируя эту инициативу, призвала не торопиться с принятием такого закона и отметила, что необходимо знать меру, сообщают РИА Новости.

Она полагает, что если человек живет один в трехкомнатной квартире и ведет нездоровый образ жизни, погряз в долгах, с этим должен разбираться суд. Однако ведомство "должно на себя взять функцию по приобретению нового жилья для должника, иначе мы можем расплодить бомжей", добавила она.