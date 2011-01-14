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Минтранс планирует ужесточить ответственность за неуплату в систему "Платон"

10.01.17 13:05
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Вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам совещания в правительстве РФ поручил Минтрансу готовить проект поправок к КоАП, связанный с функционированием системы "Платон".

Предлагается отменить правило, указанное в действующей редакции ст. 12.21.3 КоАП, о том, что владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения автоматической камерой. Кроме того, планируется отменить 50-процентную скидку при оплате штрафа в 20-дневный срок, в случае если неоплату проезда в рамках "Платона" зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

В Минтрансе разработку законопроекта газете "КоммерсантЪ" подтвердили.

Однако в Госдуме идею правительства не поддерживают. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству  Вячеслав Лысаков заявил, что считает нецелесообразным увеличение штрафных санкций на фоне удорожания платы в систему "Платон".  В настоящее время тариф составляет 1,53 руб. за 1 км. Минтранс предполагает увеличить его до 2,6 рублей с 1 февраля 2017 года и до 3,06 рублей с 1 июня 2017 года.

 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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