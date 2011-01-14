Бизнесменам приходится через суд добиваться от бюджетных заказчиков погашения долгов

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В Иркутске в пользу компании было вынесено 18 судебных решений о взыскании задолженностей с муниципальных учреждений. Долгое время местная администрация их игнорировала, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете города. Однако согласно действующему законодательству это не может быть основанием для неисполнения решения суда: заказчик (администрация Черемхово) не имел права заключать контракт при отсутствии средств в бюджете.

В дело пришлось вмешаться бизнес-омбудсмену Борису Титову. Кроме того, активную работу по обращению предпринимателя, который не мог получить долг, также провела прокуратура Иркутской области. Ведомство рассматривало возможность привлечения должностных лиц администрации Черемхово к уголовной ответственности за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда и воспрепятствование их исполнению.

В итоге долг перед бизнесменом в размере 3,3 млн. рублей был погашен.

Проблема неисполнения судебных актов органами государственной власти и местного самоуправления является злободневной и находится на особом контроле у федеральной власти, отмечает пресс-служба бизнес-омбудсмена. По поручению Президента РФ Генеральная прокуратура регулярно проводит проверки соблюдения законодательства в части своевременной оплаты по госконтрактам.