Клерк.Ру
 

Бизнесменам приходится через суд добиваться от бюджетных заказчиков погашения долгов

10.01.17 16:31
Просмотров: 

В Иркутске в пользу компании было вынесено 18 судебных решений о взыскании задолженностей с муниципальных учреждений. Долгое время местная администрация их игнорировала, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете города. Однако согласно действующему законодательству это не может быть основанием для неисполнения решения суда: заказчик (администрация Черемхово) не имел права заключать контракт при отсутствии средств в бюджете.

В дело пришлось вмешаться бизнес-омбудсмену Борису Титову. Кроме того, активную работу по обращению предпринимателя, который не мог получить долг, также провела прокуратура Иркутской области. Ведомство рассматривало возможность привлечения должностных лиц администрации Черемхово к уголовной ответственности за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда и воспрепятствование их исполнению.

В итоге долг перед бизнесменом в размере 3,3 млн. рублей был погашен.

Проблема неисполнения судебных актов органами государственной власти и местного самоуправления является злободневной и находится на особом контроле у федеральной власти, отмечает пресс-служба бизнес-омбудсмена. По поручению Президента РФ Генеральная прокуратура регулярно проводит проверки соблюдения законодательства в части своевременной оплаты по госконтрактам.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Гражданское право, ГК РФ»
Новости директору
 
Задолженность заказчиков по контрактам госзакупок достигла 30 млрд рублей
 
Бухгалтерские новости
 
Бюджетные заказчики требуют документы с НДС даже у тех, кто применяет УСН
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Гражданское право, ГК РФ»

Все семинары по теме Гражданское право, ГК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения1
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
00:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:44
Аноним прокомментировал материал «Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику»
вчера, 23:24
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 23:17
Клерк
Евгения Абрамова прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 22:31
Клерк
Veronika88 прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 22:28
Клерк
yante прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 21:37
Клерк
yante прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:35
Клерк
shurup-nt@yandex.ru прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:26
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:22
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:17
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года»
вчера, 21:09
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:05
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"»
вчера, 20:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал « Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год»
вчера, 19:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
вчера, 19:25
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 19:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 19:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 19:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 19:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 19:08
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:19
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 18:02
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 17:57
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:07
Аноним прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 17:03
еще
 