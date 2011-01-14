Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с некачественным алкоголем

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Госдума рассмотрит в ближайшее время законопроект, нацеленный на борьбу с производством и продажей некачественной алкогольной продукции. Об этом журналистам заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

"В ближайшее время будет рассмотрен законопроект, направленный на борьбу с некачественной алкогольной продукцией. Правительство внесло инициативу, которая предусматривает более жесткий контроль за производством и распространением алкогольной продукции", - передает слова Жукова ТАСС.



По его словам, в первую очередь законопроект направлен на недопущение в продажу некачественной алкогольной продукции.



Первый зампред Госдумы напомнил о массовом отравлении спиртосодержащей продукцией в конце прошлого года.