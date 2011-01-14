Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье
Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье.
«За» законопроект проголосовали 368 человек, оппозиция при этом заявила о рисках усиления семейного насилия, передает РБК.
Выступая в поддержку законопроекта, сенатор Елена Мизулина подчеркнула, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей». По ее словам, «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности [наказания], внутрисемейные побои по степени опасности стали более опасными, чем побои чужих людей». Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».
В свою очередь, член комитета по законодательству, соавтор закона депутат Ольга Баталина («Единая Россия») отметила, что предусматриваемое поправками административное наказание «тоже достаточно жесткое»: штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. При этом, добавила она, смысл принятия закона — уравнять наказания для всех побоев, потому что «мотивация для побоев бывает разная».
Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала перед принятием закона во втором чтении организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения документа, напомнив, что, по данным МВД, «ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию».
Юрий Синельников (КПРФ) заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его словам, после принятия закона «не понесет уголовной ответственности отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына и тот отделался легкими ушибами», но будет наказан за «шлепки» тот, кто при этом выкрикивал разного рода идеологические лозунги.
А справоросс Олег Нилов отметил, что надо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках». «Докладчик сказал, что синяк заживет. А кто-то в этом зале ходил неделю с синяком?» — добавил депутат
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/58761e759a7947d20f73cb44?from=newsfeed
вот и наступит раздолье для домашних садистов.
Жаль. Ведь память о побоях остается на всю жизнь. Черты личности меняются. Здесь как-то поневоле согласишься со "справороссом Олегом Ниловым".
Сначала побои, а вот и домашнее насилие легализовали. Что дальше? Легализация пыток как оперативно-розыскное мероприятие? Возврат к практике телесных наказаний? Отмена моратория на смертную казнь? А чего уж там, давайте вообще по средневековым законам жить, ну классно же будет, феодализм, крепостное право, завоевательные войны... Только представьте, идете вы по своим делам, а тут народ, кипишь, шоу - преступника на костер ведут, за оскорбление чувств верующих например, или за экстремизм.
А если серьезно, какая может быть необходимость смягчать меру ответственности за домашнее насилие в стране где придумали поговорку - "Бьёт - значит любит"?
ура домашнему насилию!
Какая классная позиция... А куда идти-то? На улицу? С детьми?
Gvozdi4ca, Вы писали:
В Госдуме одни садисты и собрались, видимо. Вот и пекутся о себе, принимая такой закон.
Над.К, Вы писали:
Да лучше убить мужа! И пусть государство потом кувыркается с этим, как хочет.