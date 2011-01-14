Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье

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Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье.

«За» законопроект проголосовали 368 человек, оппозиция при этом заявила о рисках усиления семейного насилия, передает РБК.

Выступая в поддержку законопроекта, сенатор Елена Мизулина подчеркнула, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей». По ее словам, «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности [наказания], внутрисемейные побои по степени опасности стали более опасными, чем побои чужих людей». ​Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».



В свою очередь, член комитета по законодательству, соавтор закона депутат Ольга Баталина («Единая Россия») отметила, что предусматриваемое поправками административное наказание «тоже достаточно жесткое»: штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. При этом, добавила она, смысл принятия закона — уравнять наказания для всех побоев, потому что «мотивация для побоев бывает разная».



Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала перед принятием закона во втором чтении организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения документа, напомнив, что, по данным МВД, «ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию».

Юрий Синельников (КПРФ) заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его словам, после принятия закона «не понесет уголовной ответственности отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына и тот отделался легкими ушибами», но будет наказан за «шлепки» тот, кто при этом выкрикивал разного рода идеологические лозунги.



А справоросс Олег Нилов отметил, что надо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках». «Докладчик сказал, что синяк заживет. А кто-то в этом зале ходил неделю с синяком?» — добавил депутат



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http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/58761e759a7947d20f73cb44?from=newsfeed