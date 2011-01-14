Клерк.Ру
 

Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье

11.01.17 16:15
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Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье.

«За» законопроект проголосовали 368 человек, оппозиция  при этом заявила о рисках усиления семейного насилия, передает РБК.

Выступая в поддержку законопроекта, сенатор Елена Мизулина подчеркнула, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей». По ее словам, «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности [наказания], внутрисемейные побои по степени опасности стали более опасными, чем побои чужих людей». ​Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».

В свою очередь, член комитета по законодательству, соавтор закона депутат Ольга Баталина («Единая Россия») отметила, что предусматриваемое поправками административное наказание «тоже достаточно жесткое»: штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. При этом, добавила она, смысл принятия закона — уравнять наказания для всех побоев, потому что «мотивация для побоев бывает разная».

Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала перед принятием закона во втором чтении организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения документа, напомнив, что, по данным МВД, «ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию».

Юрий Синельников (КПРФ) заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его словам, после принятия закона «не понесет уголовной ответственности отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына и тот отделался легкими ушибами», но будет наказан за «шлепки» тот, кто при этом выкрикивал разного рода идеологические лозунги.

А справоросс Олег Нилов отметил, что надо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках». «Докладчик сказал, что синяк заживет. А кто-то в этом зале ходил неделю с синяком?» — добавил депутат

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/58761e759a7947d20f73cb44?from=newsfeed

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
Клерк
Захарыч

Жаль. Ведь память о побоях остается на всю жизнь. Черты личности меняются. Здесь как-то поневоле согласишься со "справороссом Олегом Ниловым".

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Аноним
, Москва

Сначала побои, а вот и домашнее насилие легализовали. Что дальше? Легализация пыток как оперативно-розыскное мероприятие? Возврат к практике телесных наказаний? Отмена моратория на смертную казнь? А чего уж там, давайте вообще по средневековым законам жить, ну классно же будет, феодализм, крепостное право, завоевательные войны... Только представьте, идете вы по своим делам, а тут народ, кипишь, шоу - преступника на костер ведут, за оскорбление чувств верующих например, или за экстремизм.

А если серьезно, какая может быть необходимость смягчать меру ответственности за домашнее насилие в стране где придумали поговорку - "Бьёт - значит любит"?

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Аноним
, Нижний Новгород
ага. семья, где муж -алкаш и выносит все из дома, он ее побил, она в полицию. а там теперь его не посадят на 2-3 недели, чтобы она хоть выдохнуть могла, а с него (в итоге с нее же) штраф потребуют, будет она наскребать из остатков недопропитого.
ура домашнему насилию! 
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Аноним
, Москва
Я рада, что в закон поправки внесли, иначе за любой синяк летей сразу бы отбирали. А что касается женщин, которые живут с садистами - это их проблемы. Если её бьют, а она не уходит от него или не выгоняет из дому, значит, ей это нравится.
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Аноним
, Новосибирск

Gvozdi4ca, Вы писали:

вот и наступит раздолье для домашних садистов.

 В Госдуме одни садисты и собрались, видимо. Вот и пекутся о себе, принимая такой закон.

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Аноним
, Новосибирск

Над.К, Вы писали:

А что касается женщин, которые живут с садистами - это их проблемы.

 Какая классная позиция... А куда идти-то? На улицу? С детьми?

 Да лучше убить мужа! И пусть государство потом кувыркается с этим, как хочет.

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