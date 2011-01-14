Клерк.Ру
 

Столичный суд разъяснил, куда обжаловать штрафы за неправильную парковку

12.01.17 11:08
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Савеловский райсуд Москвы напомнил автомобилистам о территориальной подсудности жалоб на постановления об административных правонарушениях, вынесенных ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП). Разъяснение опубликовано на едином информационном портале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно п. 30 постановления Пленума Верховного суда от 24 марта 2005 года № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях", при определении территориальной подсудности дел по жалобам на постановления об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами, следует исходить из территории, на которую распространяется юрисдикция должностных лиц, а не из места расположения органа, от имени которого должностное лицо составило протокол или вынесло постановление.

То есть в таких случаях территориальная подсудность рассмотрения жалоб должна определяться местом совершения правонарушения, а не местом нахождения соответствующего органа, подчеркивается в сообщении суда. Такой же принцип действует при определении подсудности рассмотрения жалоб на решения вышестоящих должностных лиц, вынесенные по итогам рассмотрения жалоб на постановления по административным делам.

Как пояснили "Право.ru" в пресс-службе Савеловского райсуда, улица Скаковая, на которой располагается ГКУ "АМПП", входит в территориальную юрисдикцию суда. Раньше сотрудники этого учреждения сообщали автомобилистам ошибочную информацию о том, что подавать свои жалобы им следует именно в Савеловский суд. В связи с этим пришлось провести разъяснительную работу. Ситуация изменилась, отметили в суде, однако впоследствии вновь стало поступать большое число жалоб не по подсудности, и снова возникла необходимость в таком разъяснении.

Согласно базе суда, с 1 января по 31 декабря 2016 года поступило более 550 жалоб на постановления, вынесенные ГКУ "АМПП", порядка 300 из них перенаправили по подсудности. В связи с этим Савеловский суд призывает автомобилистов быть более внимательными при определении подсудности и обжаловании постановлений об административных правонарушениях.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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