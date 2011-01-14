Генпрокурор заявил о возврате бизнесу 40 млрд руб.

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После прокурорского вмешательства предпринимателям было возвращено 40 млрд руб. задолженности по выполненным ими государственным и муниципальным контрактам. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка на торжественном заседании, посвященном 295-летию Генпрокуратуры.

«Постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом, открытый интернет-канал связи предпринимателей напрямую с генеральным прокурором позволили оперативно реагировать на факты необоснованного уголовного преследования хозяйствующих субъектов», — отметил глава Генпрокуратуры.



По словам главы надзорного ведомства, в 2016 году прокуроры выявили и устранили 4,7 млн нарушений прав граждан, а всего по прокурорским актам погашены долги по зарплате на сумму 20 млрд руб. Генпрокурор заявил о восстановлении прав «миллионов» граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства, передает корреспондент РБК с места события.



Чайка упомянул возмещение в бюджет 6 млрд руб. по искам прокуроров в сфере экономики и возвращение «сотен» незаконно отчужденных объектов имущества в муниципальную и государственную собственность. По словам главы Генпрокуратуры, только по материалам прокуроров возбуждено более 3 тыс. уголовных дел о фактах коррупции.



Генпрокурор также озвучил данные по блокированным по требованию прокуратуры сайтам. По его словам, с 2014 года по требованиям надзорного ведомства прекращен доступ к 1,2 тыс. сайтам и удалена запрещенная информация с 19,8 тыс. страниц в интернете.



«Многое делается прокурорами для предотвращения насаждения радикальной идеологии, вербовки молодежи в террористические организации, в том числе через сеть интернет», — заявил глава Генпрокуратуры.



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