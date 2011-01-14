У банков так и не появилась обязанность всегда отражать СНИЛС клиента в кредитной истории

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Обязанность банков указывать СНИЛС, даже если клиент его не предоставил, должна была начать действовать с 1 января 2017 года. Но этого так и не произошло.

Норму, которая должна была с января ввести новшество в Закон о кредитных историях (Федеральный закон от 28.12.2016 N 468-ФЗ ), незадолго до нового года все-таки исключили. Она так и не успела вступить в силу.

Таким образом, в работе банков в этой части нет изменений: заносить в титульную часть кредитной истории данные о СНИЛС нужно, только если клиент их сообщил.

То, что законодатель передумал, банкам только на пользу. Им не придется каждый раз требовать информацию о СНИЛС клиента у него самого или его представителя.

Документ: Федеральный закон от 28.12.2016 N 468-ФЗ (вступил в силу 29 декабря 2016 года)